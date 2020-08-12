Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 100 тысяч

Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане с начала пандемии зарегистрировано более 100 тыс. случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По информации межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, за сутки в РК зарегистрированы 722 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 348;

- бессимптомных носителей - 374.

Всего в стране подтверждено 100 164 случая, из них:

в городе Алматы - 13 553 (+120);

городе Нур-Султане -13 205 (+156);

в Атырауской области - 10 617 (+11);

Карагандинской области - 9509 (+87);

в ВКО - 7365 (+90);

ЗКО - 6366 (+51);

в городе Шымкенте - 5114 (+7);

в Алматинской области - 4721 (+17);

Жамбылской области - 3909 (+20);

СКО - 3573 (+34);

Павлодарской области - 3554 (+23);

Кызылординской области -3186 (+6);

Мангистауской области - 3171 (+19);

Костанайской области - 3112 (+30);

Актюбинской области - 3108 (+5);

Акмолинской области - 3069 (+23);

Туркестанской области - 3032 (+23).

Кроме того, за прошедший день в Казахстане еще 1179 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого в стране 73 702 пациента излечились от КВИ.





На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 171 человек, среди которых 108 детей. В стационарах находятся 4713 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 458. 454 человек находятся в тяжелом состоянии, 104 - в состоянии крайней степени тяжести, 107 - на аппаратах ИВЛ.





Согласно последним данным, в мире на сегодняшний день зафиксировано более 20,2 млн случаев заболевания КВИ, более 13 млн выздоровели, скончались более 738 тыс. человек.









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