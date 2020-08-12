Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 100 тысяч

Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане с начала пандемии зарегистрировано более 100 тыс. случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.
По информации межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, за сутки в РК зарегистрированы 722 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 348;
- бессимптомных носителей - 374.
Всего в стране подтверждено 100 164 случая, из них:
в городе Алматы - 13 553 (+120);
городе Нур-Султане -13 205 (+156);
в Атырауской области - 10 617 (+11);
Карагандинской области - 9509 (+87);
в ВКО - 7365 (+90);
ЗКО - 6366 (+51);
в городе Шымкенте - 5114 (+7);
в Алматинской области - 4721 (+17);
Жамбылской области - 3909 (+20);
СКО - 3573 (+34);
Павлодарской области - 3554 (+23);
Кызылординской области -3186 (+6);
Мангистауской области - 3171 (+19);
Костанайской области - 3112 (+30);
Актюбинской области - 3108 (+5);
Акмолинской области - 3069 (+23);
Туркестанской области - 3032 (+23).
Кроме того, за прошедший день в Казахстане еще 1179 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого в стране 73 702 пациента излечились от КВИ.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 171 человек, среди которых 108 детей. В стационарах находятся 4713 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 458. 454 человек находятся в тяжелом состоянии, 104 - в состоянии крайней степени тяжести, 107 - на аппаратах ИВЛ.
Согласно последним данным, в мире на сегодняшний день зафиксировано более 20,2 млн случаев заболевания КВИ, более 13 млн выздоровели, скончались более 738 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за неделю от КВИ скончались 211 человек.
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