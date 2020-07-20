Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 70 тысяч

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - За последние сутки в Казахстане выявлено 1636 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Из 1636 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией 908 - симптомных носителей, 728 - бессимптомных.

Всего в стране подтверждено 70 339 случаев, из них:

в Атырауской области - 9057 (+184);

городе Алматы - 8922 (+220);

городе Нур-Султане -8145 (+258);

Карагандинской области - 6910 (+118);

ЗКО - 4647 (+103);

городе Шымкенте - 4410 (+47);

ВКО - 3975 (+133);

Алматинской области - 3582 (+78);

Жамбылской области - 2792 (+121);

Актюбинской области - 2723 (+23);

Туркестанской области - 2457 (+40);

Павлодарской области - 2274 (+92);

Мангистауской области - 2252 (+2);

Кызылординской области - 2211 (+49);

СКО - 2129 (+63);

Акмолинской области - 1949 (+50);

Костанайской области - 1904 (+55).





По данным Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК рост заболеваемости за 7 дней в среднем составляет 2,7%.





К настоящему времени в мире число летальных случаев от КВИ превысило 600 тыс. человек. Всего в мире официально зарегистрировано более 14,4 млн случаев заболевания, выздоровело более 8,6 млн пациентов.

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