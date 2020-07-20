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Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 70 тысяч

19.07.2020, 09:03 7912
Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 70 тысяч
Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - За последние сутки в Казахстане выявлено 1636 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
Из 1636 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией 908 - симптомных носителей, 728 - бессимптомных.
 
Всего в стране подтверждено 70 339 случаев, из них:
 
в Атырауской области - 9057 (+184);
 
городе Алматы - 8922 (+220);
 
городе Нур-Султане -8145 (+258);
 
Карагандинской области - 6910 (+118);
 
ЗКО - 4647 (+103); 
 
городе Шымкенте - 4410 (+47);
 
ВКО - 3975 (+133);
 
Алматинской области - 3582 (+78); 
 
Жамбылской области - 2792 (+121); 
 
Актюбинской области - 2723 (+23);
 
Туркестанской области - 2457 (+40); 
 
Павлодарской области - 2274 (+92);
 
Мангистауской области - 2252 (+2); 
 
Кызылординской области - 2211 (+49);
 
СКО - 2129 (+63);
 
Акмолинской области - 1949 (+50); 
 
Костанайской области - 1904 (+55).

По данным Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК рост заболеваемости за 7 дней в среднем составляет 2,7%.

К настоящему времени в мире число летальных случаев от КВИ превысило 600 тыс. человек. Всего в мире официально зарегистрировано более 14,4 млн случаев заболевания, выздоровело более 8,6 млн пациентов.
 

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