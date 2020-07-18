Число жертв COVID-19 в Казахстане выросло до 464

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - На сегодняшний день число летальных исходов от коронавируса в Казахстане составляет 464. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

Алексей Цой рассказал, что в настоящее время 26 175 пациентов с диагнозом КВИ получают лечение, выписано по выздоровлению 40 256 (60%) пациентов, умерших - 464 (0,7%) человек.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне 1700-1800 человек в сутки", - отметил он.

Он также проинформировал, что с начала года по 15 июля зарегистрировано 234 187 случаев пневмоний. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных случаев заболеваний увеличилось в 3,3 раза (70 926 случаев).

Министр подчеркнул, что данные цифры характеризуют заболеваемость всеми видами пневмоний, бактериальных и вирусных.

За первое полугодие уровень смертности от пневмоний остался на уровне аналогичного периода прошлого года, с тенденцией к росту в конце июня. Так, с 1 января по 15 июля текущего года зарегистрировано - 3327 случаев смерти от пневмоний. За аналогичный период 2019 года - 1896 случаев. (рост в 1,75 раза)", - отметил глава Минздрава.

Он рассказал, что пациенты с пневмониями получают помощь на стационарном и амбулаторном уровне, в том числе с учетом всех случаев заболеваний, не исключающих COVID-19.

Мы ведем детализированный учет всех случаев, так как это имеет важное значение при планировании необходимых ресурсов в кадровом обеспечении, финансовых средствах, оборудовании и лекарствах", - заключил он.

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