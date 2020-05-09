Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Бессимптомных пациентов с COVID-19 будут лечить дома, передает Kazakhstan Today.

Мы до сегодняшнего дня придерживаемся такой тактики, что бессимптомных больных госпитализировали и наблюдали. И мы первое время их даже лечили. Но потом протоколы поменялись с учётом международных рекомендаций. Поскольку точного полного лечения нет, коллеги международные не рекомендовали нам лечить бессимптомные случаи. Сейчас мы тактику меняем", - сказал в интервью " Хабар 24 " министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Он сообщил, что основная масса, 50%, - это военнослужащие, которые живут в гарнизонах, и медработники; они направляются на домашний карантин, но не в больницы.

Министр отметил, что за последнюю неделю 90% случаев, выявленных в Алматы, и 80% в Нур-Султане - это факты заражения, которые обнаружили у людей без симптомов. Коронавирус у таких пациентов был выявлен с помощью скринингового тестирования.

В целом в Казахстане увеличилось количество проведенных профилактических тестов. Благодаря им, выявили 60% от общего числа всех инфицированных в республике.

Мы продолжим активно проводить сканирование, ПЦР-тестирование среди населения для того, чтобы выявить зараженных лиц как можно раньше, пока у них нет симптомов и они не стали заражать других людей. В целом по республике более 4,5 тыс. зараженных. Из них 60% - это выявленные в ходе профилактических скринингов", - сказал Елжан Биртанов.

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