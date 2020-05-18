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Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане превысило 6 тысяч

17.05.2020, 09:21 51814
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане превысило 6 тысяч
Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 307 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
По информации оперштаба Госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 307 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 5,2%. 
 
В разрезе регионов: 
 
город Алматы - 93 (5,4%); 
 
город Шымкент - 77 (28, 6%); 
 
Атырауская область - 35 (6,9%);
 
город Нур-Султан - 32 (2,7%);
 
Западно-Казахстанская область - 22 (7,6%);
 
Карагандинская область - 13 (5,9%);
 
Акмолинская область - 9 (7,8%);
 
Туркестанская область - 6 (3,1%);
 
Мангистауская область - 6 (4,1%);
 
Алматинская область - 5 (2,5%);
 
Актюбинская область - 4 (1,8%);
 
Костанайская область - 2 (2,6%);
 
Жамбылская область - 2 (1,0%);
 
Восточно-Казахстанская область - 1 (1,8%);
 
Всего в стране выявлено 6157 заболевших.
 
За прошедшие сутки в Казахстане излечились 273 человека, итого число выздоровевших от КВИ - 2980. 
 

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