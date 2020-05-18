Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане превысило 6 тысяч

Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 307 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
По информации оперштаба Госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 307 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 5,2%.
В разрезе регионов:
город Алматы - 93 (5,4%);
город Шымкент - 77 (28, 6%);
Атырауская область - 35 (6,9%);
город Нур-Султан - 32 (2,7%);
Западно-Казахстанская область - 22 (7,6%);
Карагандинская область - 13 (5,9%);
Акмолинская область - 9 (7,8%);
Туркестанская область - 6 (3,1%);
Мангистауская область - 6 (4,1%);
Алматинская область - 5 (2,5%);
Актюбинская область - 4 (1,8%);
Костанайская область - 2 (2,6%);
Жамбылская область - 2 (1,0%);
Восточно-Казахстанская область - 1 (1,8%);
Всего в стране выявлено 6157 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане излечились 273 человека, итого число выздоровевших от КВИ - 2980.
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