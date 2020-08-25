В Казахстане нет жертв от COVID-19 среди детей

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Председатель правления Научного центра педиатрии и детской хирургии, доктор медицинских наук Риза Боранбаева рассказала о заболеваемости коронавирусом среди детей, передает Kazakhstan Today.

Дети болеют коронавирусом реже, чем взрослые. У них менее выражена клиническая симптоматика, они реже требуют госпитализации, и заболевание у них протекает чаще в бессимптомной и легкой форме. Хотя не исключаются случаи тяжелого течения заболевания", - сообщила Боранбаева.

По ее информации, в Казахстане коронавирусом заболели около 2,5 тыс. детей, в том числе 111 новорожденных. В 80% случаев болезнь протекала в легкой и бессимптомной форме. Остальные 20% перенесли заболевание в среднетяжелой и тяжелой форме, в основном это были дети с тяжелой хронической патологией, которая усугубила течение COVID-19.

Летальных исходов среди детей в Казахстане нет.

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