Задержанный правонарушитель вызвал вспышку COVID-19 в отделе полиции в Павлодарской области

Павлодар. 23 ноября. Kazakhstan Today - Задержанный правонарушитель вызвал вспышку COVID-19 среди полицейских в Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.

У семи сотрудников отдела полиции Аккулы диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает Pavlodarnews.kz

С начала ноября в этом районе выявлен 21 случай заболевания COVID-19, из них четыре 22 ноября.

Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, из 21 подтвержденного случая коронавирусной инфекции - семь у сотрудников районного отдела полиции, один пенсионер, остальные работающие жители района.

В один день выявили 11 случаев, основная часть которых - сотрудники районного отдела полиции. Они задержали скотокрада из Восточно-Казахстанской области, мужчина был водворен в ИВС. Как оказалось, у правонарушителя COVID-19 с бессимптомным течением заболевания. От этого человека пошел очаг в РОВД. Сразу взяли анализы у всех контактных, отправили этих сотрудников на домашний карантин. Среди них уже выявлены случаи с положительным результатом", - рассказала заместитель акима района Алма Касымова.

Основная часть заболевших - из районного центра, 15 человек. Есть также жители сел Ямышево, Жамбыл, Малыбай, Жабагылы. 9 случаев бессимптомные, два пациента доставлены в Областной инфекционный госпиталь, остальные получают амбулаторное лечение.

COVID-19 диагностирован у четверых детей из района Аккулы.

Главный санитарный врач района ввел ограничительные меры на территории района, среди них перемещения через санитарный пост, в том числе в пешем порядке. Исключение составляют постоянно проживающие в районном центре, те, кто едет на лечение, на работу (при наличии соответствующих документов), а также сотрудники медицинских служб, правоохранительных органов, санитарно-эпидемиологической службы.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации временно приостановлена работа Лебяжинской и Ямышевской СОШ, а также яслей-сада "Айналайын" и детского сада "Болашак" в Ямышевском сельском округе.

Между тем волонтеры помогают нести службу на блокпосту, установленном со стороны ВКО. Кроме того, вместе с акиматом района они обеспечивают всем необходимым несущих дежурство сотрудников полиции и здравоохранения.

Напомним: на заседании областного штаба по противодействию COVID-19 аким области Абылкаир Скаков отметил необходимость повышения настороженности по отношению к КВИ как среди жителей, так и среди медицинских работников. Он также сказал, что дополнительные ограничительные меры действуют уже почти две недели, но ощутимого улучшения ситуации нет. Все условия и ресурсы для противодействия коронавирусу имеются.

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