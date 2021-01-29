В Алматы введены новые ограничения в связи с COVID-19

Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Принято постановление главного государственного санитарного врача города Алматы от 28 января 2021 года №2 "О дальнейших ограничительных мерах по предупреждению коронавирусной инфекции в Алматы", передает Kazakhstan Today.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

В постановлении отмечается необходимость обязательной госпитализации больных всех форм коронавирусной инфекции.

Ограничивается деятельность ТРЦ, торговых домов и торговых сетей с 10.00 до 20.00 в будние дни, запрет деятельности в субботние и воскресные дни.

Согласно документу, запрещается проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Вводится запрет деятельности развлекательных учреждений (детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов и другие), букмекерских контор; запрет деятельности объектов культуры (репетиция), театров, кинотеатров.

Запрещается деятельность межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок.

Кроме того, запрещена деятельности детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп при соблюдении комплектации групп не более 15 человек. А также сезонных детских оздоровительных организаций (лагерей).

Разрешена работа отдельно стоящих и расположенных в крупных объектах торговли продовольственных супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек в штатном режиме при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 квадратных метров на одного посетителя.

Ограничивается работа крытых (продуктовых, непродуктовых) рынков до 17.00, с запретом в субботние и воскресные дни, открытых (продуктовых, непродуктовых) рынков с запретом в воскресные дни, при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 квадратных метров на одного посетителя, со строгим соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Деятельность объектов общественного питания разрешена с 09.00 до 20.00 (заполняемость не более 50%, но не более 50 мест, не более 4 посадочных мест за каждым столом, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим) без проведения коллективных мероприятий.

Ограничивается работа объектов общественного питания и фуд-кортов, размещенных в ТРЦ и ТД, только навынос и на доставку за пределы торгово-развлекательных центров и торговых домов с ограничением по времени с 07.00 до 20.00.

Также ограничивается работа саун, СПА-центров, бассейнов с 08.00 до 21.00 с запретом в субботние и воскресные дни.

На удаленный режим работы переводятся 80% работников организаций с численностью сотрудников 20 и более человек, за исключением промышленных, строительных и иных организаций, технологический процесс которых предполагает нахождение работников на рабочем месте и государственных органов, организаций и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Работу банков, отделений АО "Казпочта", ЦОНов разрешена с 09.00 до 18.00, прием населения по предварительной записи.

Разрешена деятельность аттракционов на открытом воздухе, религиозных объектов без проведения коллективных мероприятий (намаз и богослужение).

Также разрешены индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек в группе), спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах).

Деятельность спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок разрешается с участием не более 5 человек.

Спортивные соревнования в закрытых помещениях запрещены, за исключением утвержденных национальным календарем.

Также будет проводиться санитарная и дезинфекционная обработка общественного транспорта, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест.





Напомним, всего в городе Алматы зарегистрировано 21 685 случаев заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки - 138 новых случаев

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