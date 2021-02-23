В Алматы начали ревакцинацию против COVID-19

Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - 22 февраля состоялась поставка второй партии компонента вакцины против КВИ в количестве 1750 доз, передает Kazakhstan Today.

Первая партия вакцин была доставлена в 15 поликлинических учреждений Алматы. Вакцинация вторым компонентом "Спутник V" будет проходить в тех же поликлинических учреждениях, которые ставили первый компонент.

Транспортировка антиковидного препарата прошла в соответствии всех условий, необходимых для перевозки.

Вакцина была доставлена специальным автотранспортом, где установлен температурный регистратор, согласно требованиям соблюдения холодовой цепи при температуре не ниже 18 градусов. В среднем температура составляла 22-24 градуса. Вакцина сразу была помещена в морозильную камеру централизованного склада вакцин", - сообщила заместитель директора по обеспечению эпидемиологической безопасности и инфекционного контроля Центральной городской клинической больницы Алматы Эльвира Ибрагимова.

По данным акимата города, ревакцинация рассчитана на 1750 человек, то есть это те лица, которые получили первый компонент вакцины.

Дополнительно в марте будут получены еще 9800 доз для второго этапа и расширена сеть поликлиник, задействованных в иммунизации. По поступлению вакцин начнут получать прививки медицинские сотрудники, которые были заявлены добровольно.

Первый этап вакцинации прошел с 1 по 19 февраля. Согласно инструкции, второй компонент должен вводиться спустя 21 день для того, чтобы сформировать в организме окончательный иммунитет.

Ранее в Минздраве РК сообщили , что вакцинация в Казахстане идет по запланированному графику. Также стало известно, что казахстанцам старше 65 лет разрешили вакцинироваться против коронавируса.

По состоянию на 23.59 21 февраля в Казахстане зарегистрировано 208 117 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 208 117 случаев, из них в Алматы - 24 359 (+101).

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