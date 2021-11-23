Сколько подростков в Казахстане получили вакцину от COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой на заседании правительства рассказал о ходе вакцинации в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр здравоохранения доложил, что на сегодняшний день первым компонентом привито почти 8,7 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 76%, или 46% от численности населения. Вторым компонентом привито более 7,9 млн человек с охватом 70% подлежащего населения, или 42,2% от численности населения.

Цой напомнил, что в Казахстан поступило 645 тыс. доз вакцины Comirnaty (Pfizer). На сегодняшний день вакцинировано 35 012 подлежащих, из них 26 354 детей, а также 8 658 беременных и кормящих женщин. Поставки вакцины продолжаются еженедельно.

Практически закончилась вакцинация против гриппа, привито более 2 млн 500 тысяч человек, или 99,3% от подлежащего населения. Охват от численности населения составил 13% и достиг требуемого уровня ВОЗ (не менее 10%). Профилактические и противоэпидемические мероприятия по контролю заболеваемости КВИ и ОРВИ продолжаются", - проинформировал глава МЗ РК.

В целом в Казахстане за последний месяц заболеваемость коронавирусом снизилась в 2,4 раза, больных в стационарах - в 1,4 раза, амбулаторных больных - в 1,8 раз. Занятость инфекционных коек составляет 30%, реанимационных - 25%", - сообщил министр здравоохранения.

Глава правительства поручил держать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на постоянном контроле, особенно в приграничных областях, увеличить темпы вакцинации, а также обеспечить режим хранения и транспортировки вакцин, отметили в пресс-службе главы кабмина.



