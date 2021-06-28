Дельта-штамм станет доминирующим в мире - эксперт

ПЕКИН. 25 ИЮНЯ - Научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь полагает, что штамм коронавируса Дельта на следующем этапе распространения COVID-19 станет доминирующим во многих странах мира, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вполне возможно, что штамм коронавируса Дельта станет основным в мир. В частности, повышенная контагиозность и инфективность данного штамма способствует выживанию вируса и его распространению, следовательно, на следующем этапе степень его распространения может становиться все больше и больше", - цитирует Фэн Цзыцзянь РИА "Новости".

Эксперт считает, что "штамм Дельта, вероятно, станет доминирующим штаммом на следующем этапе распространения пандемии в большем числе стран и регионов по всему миру".

Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм Дельта в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.









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