Для учета пациентов с легкими формами COVID-19 и бессимптомных созданы мобильные группы

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Для учета пациентов с легкими формами COVID-19 и бессимптомных в Казахстане созданы мобильные группы, сообщила на брифинге первый заместитель председателя правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр" Махаббат Бекбосынова, передает Kazakhstan Today.

По мировой статистике, бессимтомные пациенты - около 80% всех инфицированных. Это люди, которые не чувствуют никаких симптомов. Сейчас созданы мобильные группы в амбулаторных учреждениях по всей стране - 465 мобильных групп. Задача этих мобильных групп амбулаторного звена - взять на полный учет бессимптомных пациентов и пациентов с легкими формами заболевания", - сказала Бекбосынова.

Она пояснила, что сейчас в медицине различают легкие формы непневматические и легкие формы пневматические. Легкие формы пневматические - это когда у пациента есть определяемая по компьютерной томографии площадь поражения легких до 30%. И пациенты, которые имеют какие-то хронические заболевания - сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, ожирение.

Это пациенты, которые должны консультироваться у эндокринологов. И сейчас мы ведем переговоры с нашими коллегами-эндокринологами для создания мобильных групп, в которые войдут пульмонологи, кардиологи, эндокринологи и специалисты других направлений для амбулаторного звена. Они будут консультировать всех пациентов, имеющих тяжелые хронические заболевания и близкие контакты, то есть люди, которые проживают в одной семье с пациентами бессимптомными и с легкой формой", - сказала она.

Она отметила, что самый важный принцип, который необходимо соблюдать - это самоизоляция. "Как только у человека обнаружены симптомы респираторной вирусной инфекции, то есть легкой формы коронавируса или положительный ПЦР, необходимо самоизолироваться, чтобы не допустить распространения", - подчеркнула Бекбосынова.





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