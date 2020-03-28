Система Orphus

Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Алматы

27.03.2020, 20:16 8236
Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Алматы
Фото: www.gazeta.ru
Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрированы еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы", - сообщает Минздрав РК.

 
Таким образом, на сегодня в стране подтверждены 137 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 69 случаев, Алматы - 50 случаев, Караганде - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, Атырауской области - 3 случая, Шымкенте - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Акмолинской области - 1 случай, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай.
 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения
 
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств
 
С 28 марта усиливаются карантинные меры в столице и Алматы, а также вводятся ограничения в Шымкенте. 
 
В Казахстане зарегистрирован один случай смерти от КВИ
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая