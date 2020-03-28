Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Алматы

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Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы", - сообщает Минздрав РК.

Таким образом, на сегодня в стране подтверждены 137 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 69 случаев, Алматы - 50 случаев, Караганде - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, Атырауской области - 3 случая, Шымкенте - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Акмолинской области - 1 случай, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения

С 28 марта усиливаются карантинные меры в столице и Алматы, а также вводятся ограничения в Шымкенте.

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