Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Алматы

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Зарегистрированы еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы", - сообщает Минздрав РК.
Таким образом, на сегодня в стране подтверждены 137 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 69 случаев, Алматы - 50 случаев, Караганде - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, Атырауской области - 3 случая, Шымкенте - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Акмолинской области - 1 случай, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.
С 28 марта усиливаются карантинные меры в столице и Алматы, а также вводятся ограничения в Шымкенте.
В Казахстане зарегистрирован один случай смерти от КВИ.
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