Эпидемиолог из Алматы разъяснила, как проходит вакцинация от коронавируса

АЛМАТЫ. 14 ИЮНЯ - Эпидемиолог городской поликлиники №12 Алматы Данара Укиева рассказала, как проходит вакцинация от коронавируса, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. Специалист отмечает, что после заболевания антитела сохраняются в течение шести месяцев. После этого срока следует вакцинироваться, однако прежде нужно сдать ИФА-тест на наличие антител в организме. Если пациент, получивший первую дозу вакцины, заболел, не успев получить вторую, ему также следует подождать полгода.

Если количество антител превышает определенный титр, то можно не вакцинироваться. Но если количество антител понижено, стоит привиться, иначе можно заболеть снова. Стоит понимать, что каждый организм индивидуален и скорость, с которой исчезают антитела, тоже у каждого разная", - сказала Д. Укиева.

Эпидемиолог разъяснила, как проходит вакцинация: пациент подходит к прививочному пункту, подписывает информированное согласие, проходит медосмотр у терапевта и лишь после этого получает первую дозу вакцины в дельтовидную мышцу. Затем ему выдают бейдж и направляют в зону ожидания, где необходимо оставаться под наблюдением специалистов в течение тридцати минут. После вакцинации пациентов обязательно обзванивают и расспрашивают о самочувствии.

Данара Укиева отметила, что вакцинация рекомендована всем, кроме следующих категорий граждан: лиц до 18 лет, беременных, кормящих грудью, а также тех, у кого имеются аллергические реакции и серьезные заболевания.

В настоящее время в Алматы полным ходом идет кампания по вакцинации горожан. Для удобства алматинцев в городе функционируют 211 прививочных пунктов. Они расположены в поликлиниках, торговых центрах, на рынках, в школах, на объектах культуры и работают ежедневно без выходных с 8 утра до 8 вечера", - сообщает Региональная служба коммуникаций.

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