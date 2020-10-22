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Эпидситуация в Алматы осложняется: горожан призывают не пренебрегать саннормами

21.10.2020 5833
Эпидситуация в Алматы осложняется: горожан призывают не пренебрегать саннормами
Алматы. 21 октября. Kazakhstan Today - Акимат Алматы призывает горожан не пренебрегать санитарными нормами на фоне осложнения эпидемиологической ситуации, передает Kazakhstan Today.
 
20 октября 2020 года мониторинговыми группами Алматы, в состав которых входят сотрудники районных акиматов, местной полицейской службы, представители НПП "Атамекен" и специалисты районных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг проведено 56 обходных мероприятий. 
 

По итогам контроля выявлен 21 объект с нарушениями. Проведена соответствующая работа. По нарушению масочного режима на физических лиц составлено 2 протокола об административном правонарушении. Выявлены объекты, на деятельность которых введен запрет, а также нарушения режима работы согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы", - сообщает пресс-служба акима Алматы.

 
Так, по данным ведомства, мониторинговыми группами Ауэзовского района выявлено нарушение масочного режима в нескольких объектах, среди которых здание Евразийского банка, оптика, лагманхана на Абая, медицинский центр "Алмасат" и другие.
 
В Бостандыкском районе нарушения карантинных мер выявлены в местах общепита: рестобар Jungle, кафе "Мармарис", кафе "Мармарис wok".
 
Нарушение карантинных мероприятий выявлено и мониторинговыми группами Наурызбайского района: магазин "Коктем", кафе "Буррито", магазин "Мандарин", а также в салоне красоты и офисном помещении. 
 

Предпринимателей города на фоне осложнения эпидемиологической ситуации призывают строго соблюдать санитарные нормы и не рисковать здоровьем посетителей и персонала. Акимат Алматы призывает жителей и гостей города продолжать соблюдение всех мер предосторожности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться дезинфицирующими средствами и по возможности не посещать места массового скопления людей", - отметили в ведомстве.

 
Между тем заведующая отделением врачей общей практики Городской поликлиники №12 Индира Калкабаева напомнила об опасности самостоятельного лечения.
 

Чаще всего употребляемыми в самолечении веществами являются безрецептурные лекарственные средства, применяемые для лечения распространенных проблем со здоровьем дома, а также диетические добавки. Самолечение часто рассматривают как обретение личной независимости от установленной системы медицины, а также как право человека, заложенное изначально или тесно связанное с правом отказаться от профессионального медицинского лечения", - отметила Калкабаева.

 
Тем не менее, по словам врача, официальная медицина в лице ВОЗ признает, что самолечение не заменяет собой поход в поликлинику. Это средство доврачебной помощи.
 

Заниматься самолечением сегодня несложно: всегда можно в Интернете указать симптомы и получить практически полную картину своего заболевания, а также рекомендации по подбору препаратов. Однако все, кто предпочитает лечиться именно таким способом, нередко забывают, что многие болезни обладают одинаковыми симптомами, но при этом требуют совершенно разного подхода к лечению и срокам его проведения. Человек не может поставить себе точный диагноз не только из-за нехватки знаний, но и из-за недостатка диагностических средств", - подчеркнула врач.

 
На приёме у врача пациент не только рассказывает о своих жалобах и симптомах, но ещё и проходит осмотр. Чаще всего медики не ограничиваются внешним осмотром пациента, а направляют на анализы и более глубокое обследование, например, на томографию или УЗИ.
 

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