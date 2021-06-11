Европарламент предложил отменить патенты на вакцины против КВИ

БРЮССЕЛЬ. 10 ИЮНЯ - Депутаты Европейского парламента в резолюции высказались за временную отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID для ускорения вакцинации в мире, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Резолюцию по итогам дебатов на июньской пленарной сессии в Страсбурге поддержали 355 депутатов, 263 проголосовали против, 71 парламентарий воздержался, сообщает " Прайм ".

По мнению депутатов, "отмена патентов позволит улучшить доступ к вакцинам в мире по доступным ценам".

Для наращивания мирового производства вакцин на долгосрочной основе необходимо обеспечить передачу ноу-хау и технологий", - отметили в Европарламенте.

Депутаты также призвали США и Великобританию снять запрет на экспорт вакцин и сырья для их производства.

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