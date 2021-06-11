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Европарламент предложил отменить патенты на вакцины против КВИ

10.06.2021 5239
БРЮССЕЛЬ. 10 ИЮНЯ - Депутаты Европейского парламента в резолюции высказались за временную отмену прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID для ускорения вакцинации в мире, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Резолюцию по итогам дебатов на июньской пленарной сессии в Страсбурге поддержали 355 депутатов, 263 проголосовали против, 71 парламентарий воздержался, сообщает "Прайм".
 
По мнению депутатов, "отмена патентов позволит улучшить доступ к вакцинам в мире по доступным ценам".
 

Для наращивания мирового производства вакцин на долгосрочной основе необходимо обеспечить передачу ноу-хау и технологий", - отметили в Европарламенте.

 
Депутаты также призвали США и Великобританию снять запрет на экспорт вакцин и сырья для их производства.
 

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