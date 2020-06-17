Глава МЭГПР РК ушел на самоизоляцию

Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев ушел на самоизоляцию после контакта с министром здравоохранения Елжаном Биртановым, инфицированным COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Магзум Маратович в прошлую пятницу прилетел вместе с министром здравоохранения, поэтому как контактное лицо находится на самоизоляции. Тест министр уже сдал, результат отрицательный, к концу недели ещё будет сдавать. При этом он все рабочие совещания, переговоры проводит в онлайн режиме", - сообщили в пресс-службе МЭГПР РК.





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