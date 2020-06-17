Система Orphus

Глава МЭГПР РК ушел на самоизоляцию

16.06.2020, 09:53 8398
Глава МЭГПР РК ушел на самоизоляцию
Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев ушел на самоизоляцию после контакта с министром здравоохранения Елжаном Биртановым, инфицированным COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 

Магзум Маратович в прошлую пятницу прилетел вместе с министром здравоохранения, поэтому как контактное лицо находится на самоизоляции. Тест министр уже сдал, результат отрицательный, к концу недели ещё будет сдавать. При этом он все рабочие совещания, переговоры проводит в онлайн режиме", - сообщили в пресс-службе МЭГПР РК.


Ранее сообщалось, что министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заболел коронавирусом
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая