Глава МЭГПР РК ушел на самоизоляцию

Магзум Маратович в прошлую пятницу прилетел вместе с министром здравоохранения, поэтому как контактное лицо находится на самоизоляции. Тест министр уже сдал, результат отрицательный, к концу недели ещё будет сдавать. При этом он все рабочие совещания, переговоры проводит в онлайн режиме", - сообщили в пресс-службе МЭГПР РК.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заболел коронавирусом.
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