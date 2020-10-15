Глава Минздрава назвал Казахстан одной из эпидемиологически стабильных стран мира

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Алексей Цой назвал Казахстан одной из эпидемиологически стабильных стран мира, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день Казахстан - одна из эпидемиологически стабильных стран мира. В наши задачи не входит "закрытие" страны. Мы принимаем все меры, чтобы удержать и улучшить сегодняшние показатели", - сказал Он на брифинге в СЦК.

По данным Минздрава, на 14 октября в Казахстане зарегистрировано 108 984 больных, за последние сутки зарегистрировано 83 человека с положительным результатом COVID-19, умерли - 1776 человек. Зарегистрировано 35 234 вероятных случая коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), за сутки - 321, из них умерли - 373 человека.

Мы постоянно анализируем ситуацию в мире и отмечаем в странах Европы и ближнего зарубежья рост заболеваемости. На сегодняшний день в 214 странах мира зарегистрировано 37 735 578 случаев КВИ, прирост заболеваемости - 0,7%. Умерло 1 081 165 человек, показатель летальности составил - 2,9%. За предыдущую неделю рост заболеваемости отмечается в Германии, где прирост увеличился с 1,0% до 1,5%, на Украине - с 1,9% до 2,4%, в Российской Федерации - прирост вырос с 0,8% до 1,1%, в Испании - с 0,5% до 1,0%, во Франции - с 1,8% до 3%, в Чехии - с 1,8% до 3,7%, в Италии - с 0,8% до 1,3%. Особо стоит отметить, что в странах СНГ прирост заболеваемости в 11 раз выше, чем в Казахстане", - сказал министр.

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