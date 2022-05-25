Главный санврач Казахстана подписала постановление о повторной ревакцинации против COVID-19

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 710 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: Нур-Султане - 2, в Алматы - 4, в Шымкенте - 1, в Акмолинской области - 1, в СКО - 1.

В Казахстане за сутки 3 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 291 960 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 24 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 500 001 человек, вторым компонентом провакцинированы 9 274 013 человек.