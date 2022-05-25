Главный санврач Казахстана подписала постановление о повторной ревакцинации против COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова подписала поправки в постановление от 13 января 2022 года № 2 "Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев. Ревакцинация против КВИ проводится лицам, получившим полный курс вакцинации против КВИ и лицам, ранее получившим первую ревакцинацию с интервалом 6 месяцев после предыдущей профилактической прививки против КВИ", - говорится в документе.
Повторной ревакцинации против КВИ подлежат следующие лица, имеющие высокий риск инфицирования КВИ (по приоритетности):
- медицинские работники;
- контингент и персонал медико-социальных учреждений;
- сотрудники силовых структур;
- педагоги;
- контингент учреждений пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы;
- лица старше 50 лет.
Постановление вводится в действие с 25 мая 2022 года.
Напомним, в Казахстане за сутки зарегистрировано 4 случая коронавируса.