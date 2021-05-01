Hayat-Vax, QazVac и "Спутник V": казахстанцы смогут выбрать одну вакцину из трёх

НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сегодня на отчетной встрече с населением рассказал о вакцинации казахстанцев от коронавируса и видах вакцин, доступных в РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра, бесплатная вакцинация в Казахстане предусмотрена не только для граждан страны.

В настоящее время вакцинация как для граждан Казахстана, так и для граждан, имеющих вид на жительство, постоянно проживающих на территории Казахстана, проводится бесплатно. Буквально вчера на заседании межведомственной комиссии по противодействию коронавирусной инфекции было принято решение, что иностранные студенты и трудовые мигранты, которые находятся внутри страны более трех месяцев, также будут прививаться бесплатно для обеспечения общеколлективного иммунитета внутри страны", - сказал он.

Глава Минздрава отметил, что, помимо казахстанской вакцины QazVac и российской "Спутник V" , казахстанцы смогут привиться арабской вакциной, произведенной по китайской технологии.

Буквально сегодня мы получаем дополнительно арабскую вакцину Hayat-Vax , произведенную по китайской технологии компании Sinopharm. Сейчас мы также ожидаем эту вакцину, она поступит в регионы. Таким образом, у нас три вакцины будут доступны для населения", - сказал Алексей Цой.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства