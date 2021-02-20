Как проходит вакцинация медработников в Нур-Султане и Алматы

Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы первым компонентом вакцины привиты 1715 человек, в Нур-Султане - 1980, передает Kazakhstan Today.

Для города Алматы СК Фармацией было поставлено 1750 доз первой партии. Вторая партия ожидается на днях, также 1750 доз. Сегодня заканчивается этап введения вакцины первым компонентом в дозе 0,5 миллилитра. Привито 1715 человек. Уже со следующей недели, начнем ревакцинировать 2 компонентом. Отвод по медицинским показаниям - 55, 3 человека написали отказ", - рассказала заместитель руководителя Управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали.

Она отметила, что иммунизация проводится в строгом соответствии всем правилам с соблюдением "холодовой цепи".

Дополнительно контролирующими органами отслеживается процесс получения вакцины на централизованный склад хранения, ее транспортировка в медицинские организации и непосредственно сам процесс постановки вакцины", - добавила спикер.

В Нур-Султане на сегодняшний день привились 1980 человек.

В столице завершается третья неделя вакцинации. Вакцинация проводится в поликлиниках медицинским работникам инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, организаций первичной медико-санитарной помощи, приемных отделений многопрофильных стационаров", - сообщила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алия Рустемова.

Она добавила, что осложнений среди вакцинированных не было.

В настоящее время проводится вакцинация российской вакциной Гам-КОВИД-Вак. Препарат двухкомпонентный, вводится дважды с интервалом в три недели. Вакцинация вторым компонентом начнется 22 февраля. После полного курса вакцинации в течение 1,5 месяцев наступает иммунный ответ организма, поэтому вакцинированным необходимо продолжать соблюдать профилактические меры. Следующая поставка вакцины ожидается к концу февраля", - рассказала Рустемова.

При поступлении новой партии вакцин будет продолжена вакцинация медицинских работников, а также поэтапная вакцинация педагогов, сотрудников силовых структур, больных с хроническими заболеваниями и других лиц.

Для проведения вакцинации в организациях первичной медико-санитарной помощи подготовлены прививочные кабинеты, залы ожидания с соблюдением требований физической дистанции, где вакцинированные лица должны находиться под медицинским наблюдением в течение 30 минут. Имеется 20 морозильных камер и 82 термоконтейнера для транспортировки вакцин. Дополнительно приобретены 22 морозильные установки (по 120 литров). Это полностью покрывает потребность. Все соответствующие лица будут получать вакцину против КВИ бесплатно в прикрепленных поликлиниках", - заключила представитель ведомства.

Напомним, с 1 февраля 2021 года в Республике Казахстан начата вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения . Вакцинация проводится поэтапно с учетом поступления вакцины и эпидемиологической значимости различных групп населения.

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