Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через госграницу

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НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 309 434 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, в Казахстане pа прошедшие сутки зарегистрировано 477 новых случаев заражения КВИ, из них:
в Нур-Султане – 120,
в Алматы – 165,
в Шымкенте – 44,
в Акмолинской области – 14,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 40,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 17,
в ЗКО – 4,
в Карагандинской области – 34,
в Костанайской области – 7,
в Кызылординской области – 9,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 5,
в СКО – 5,
в Туркестанской области – 7.
Также сообщается, что от коронавируса выздоровели 168 человек, из них в Нур-Султане - 30, в Алматы - 124, в Алматинской области - 9, в Жамбылской - 4 и в Карагандинской области - 1 человек. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 293 322 человека.
По информации на 9 июля, в Казахстане 1-м компонентом против КВИ провакцинированы 9 532 092 человека, 2-м компонентом - 9 315 730 человек. 1-м компонентом вакцины Pfizer провакцинированы 1 227 980 человек, 2-м компонентом - 1 160 967 человек.
На 10 июля лечение от КВИ продолжают получать 2 510 человек (–2 449+ и 61 КВИ-), из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне - 2 219 пациентов", - сообщает МВК по нераспространению коронавируса.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 14 пациентов.
В настоящее время в "желтой" зоне по эпидемиологической ситуации продолжает находится Алматы, все остальные регионы - в "зеленой".