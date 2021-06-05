Казахстан прекратил переговоры по поставкам вакцины AstraZeneca

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - Председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев на брифинге в СЦК сообщил о прекращении переговоров о поставках в Казахстан вакцины AstraZeneca , передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По AstraZeneca переговоры прекращены, поскольку слишком много негатива вокруг этой вакцины. По Pfizer постоянно переговоры ведутся, но графиков поставки нет, и требования тоже выставляются определенные. По остальным вакцинам успешно завершены переговоры. Все это проводит Министерство здравоохранения, на уровне правительства тоже ведется переписка, поддержка. По CoronaVac посольство Казахстана в Китае помогало, все на уровне дипломатических каналов проводилось", - сказал Искалиев.

По его словам, по поставкам вакцин Johnson & Johnson и Moderna тоже ведутся переговоры, пока нет результатов - нет объема производства и графиков.

По Pfizer "СК-Фармация" не участвует в переговорах. Мы просто знаем, что графиков нет. Это больше вопрос к Министерству здравоохранения. Здесь вопрос, что в производственная программа всех этих заводов фиксированная, не может постоянны рост производства быть. Поскольку по AstraZeneca произошли соответствующие вопросы, все переключились на Pfizer, это явно видно по рынку. Поэтому объемы пока не подтверждены, соответственно мы зафиксировали договора. Пока такая позиция", - сказал Искалиев.





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