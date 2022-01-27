Казахстан занял 119-е место из 216 стран по доле вакцинированного от COVID-19 населения

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НУР- СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - По доле вакцинированного от COVID-19 населения Казахстан занял 119-е место среди 216 стран - полностью вакцинировано всего 45% населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По численности вакцинированного населения Казахстан оказался на 48 месте из 216 в мире, в стране 8,6 млн вакцинированных. Однако по доле полностью вакцинированного населения ситуация намного плачевнее: Казахстан занимает лишь 119-е место среди 216 стран, доля вакцинированных в РК составила лишь 45,2% от населения", - сообщает Finprom.kz .

Отмечается, что в рейтинге стран по численности зараженных COVID-19 на 19 января 2022 года Казахстан занял 46-е место из 224 в мире. В РК с начала пандемии коронавирусом заболели 1,1 млн человек.

В "лидерах" США, Индия и Бразилия. Замкнули рейтинг Тонга и Микронезия. Среди стран СНГ хуже, чем в РК, ситуация с численностью заболевших только в многократно превосходящих Казахстан по населению России и Украине", - говорится в обзоре.

В тройку лидеров по численности вакцинированных вошли Китай, Индия и США; в то же время по доле привитого населения лидируют Гибралтар, Мальта и Северный Кипр.

По данным аналитиков, в прочих странах СНГ дела с вакцинацией также обстоят "весьма пессимистично". В России доля полностью вакцинированных достигла 47,2%, в Азербайджане - 45,9%, в Беларуси - 39,4%, в Узбекистане - 36,4%, в Украине - 34,9%, в Таджикистане - 30,9%, в Армении - 26,4%, в Молдове - 24,9%, в Кыргызстане - лишь 15,2%.

С начала пандемии от COVID-19 в мире умерли 5,6 млн человек; зарегистрировано 339,4 млн случаев заражения и 273,2 млн случаев выздоровления, уточняется в исследовании.

В РК по итогам трех кварталов 2021 года, по официальным данным, от болезней органов дыхания умерли 15,2 тыс. человек - на 22,2% меньше, чем годом ранее. В тройке сомнительного "лидерства" в разрезе регионов оказались Алматинская, Восточно-Казахстанская и Жамбылская области. Меньше всего подобных смертей зарегистрировано в Мангистауской области", - информируют аналитики.