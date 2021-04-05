Казахстанцы улетели из Египта, оставив в отеле заболевшего коронавирусом сына

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 АПРЕЛЯ - Мальчик из Усть-Каменогорска застрял в Египте с коронавирусом, ребенка невозможно вывезти на родину, и у него кончается срок безвизового пребывания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Случай произошел сразу после того, как Казахстан запретил пускать на борт самолетов своих граждан без справки о ПЦР. Фактически, получилось так, что человеку с ПЦР+ вернуться в страну нельзя.

Семья из четырех человек отдыхала в Египте и в последний день перед вылетом сдала тест ПЦР. У троих он оказались отрицательным, а у старшего сына - положительным. При этом никаких симптомов болезни у мальчика не было, уточняет региональное издание yk.kz.

Представитель туроператора сказал родителям, что им нужно возвращаться, а ребенок должен остаться в отеле и дождаться результата повторного теста. Поскольку 17-летний подросток уже летал самостоятельно в другие страны, родители так и поступили.

Во всем мире дети с 15 лет могут летать по доверенности на авиакомпанию, с 16 - самостоятельно. Однако в этот раз компании-перевозчики "Эйр Астана" и "Скат" отказались взять на борт своих чартеров несовершеннолетнего, подчеркнули в издании. По данным СМИ, в авиакомпании заявили, что родители должны приехать и забрать ребенка сами.

Билетов до Египта на ближайшее время нет: все рейсы улетают полными", - сообщила Валерия Топольняк, директор агентства "Премьер Тур".

По ее словам, второй тест у мальчика тоже положительный, кроме того, появились симптомы заболевания, температура.

Его никто не лечит, он сидит закрытый в номере отеля (за свой счет), только под дверь принесли и поставили коробку с водой", - добавила Топольняк

Страховка у мальчика была, но ее действие истекает в день вылета, то есть когда пришел результат ПЦР, страховка уже не работала.

Кроме того, у него заканчивается срок безвизового пребывания, и никто не знает, как его продлить человеку, который никуда не выходит.

Ни у кого нет алгоритма действий в такой ситуации, потому что, инициировав сдачу тестов перед посадкой в самолет, в Казахстане не продумали, что делать тем, кто заболеет в чужой стране. Если бы они прилетели на родину и здесь сдали бы ПЦР, их бы госпитализировали. Что касается риска для других пассажиров - в самолете есть HEPA-фильтры, кроме того, все летят в масках, нам ведь говорят, что маски защищают от заражения. Риск заболеть на международном перелете ничуть не выше, чем на внутреннем, где справок не требуют. Кроме того, на вопрос "сколько туристов заразились коронавирусом в самолетах" нет ответа ни у фонда "Камкор", который инициировал это нововведение про справки перед вылетом, ни у Национальной палаты "Атамекен", которая его поддержала", - пишет местное издание.

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