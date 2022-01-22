Кисясов минимизирует сантребования на фоне рекордного роста заболеваемости КВИ

НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с документом:





разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток, или документа, подтверждающего получение ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, при котором после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев, или документа о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 3-х месяцев;

потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток, или документа, подтверждающего получение ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, при котором после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев, или документа о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 3-х месяцев; разрешается посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) посетителями, участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток, или документа о получении ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, при котором после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев, или документа о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 3 месяцев;

(дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) посетителями, участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток, или документа о получении ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, при котором после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев, или документа о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 3 месяцев; плановая госпитализация пациентов, в том числе беременных, родильниц и детей в стационар (в том числе дневной стационар) осуществляется с наличием результатов тестирования на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи которых прошло не более 5 суток, или документа, подтверждающего получение ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, при котором после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и лиц, переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);

размещение в карантинных стационарах граждан РК, прибывших в Казахстан через пункты пропуска через государственную границу республики на автопереходах без справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР.

Кроме того, срок карантина для зараженных коронавирусом в Казахстане сократили с 14 до 10 дней.

Согласно документу, у лиц, зарегистрированных в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, "красный" статус сохраняется в течение 10 дней с момента получения положительного результата тестирования. После 10 дней статус меняется на "зелёный", который сохраняется в течение трёх месяцев независимо от получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19в этот период времени.

Лица с "жёлтым" статусом (или близкие контактные) переводятся в "синий" по истечении 10 календарных дней со дня контакта с человеком, имеющим положительный результат на COVID-19.

У контактных лиц при отсутствии признаков коронавируса и при документальном подтверждении о получении ревакцинации или полного курса вакцинации против коронавируса, а также переболевших COVID-19в течение последних трёх месяцев, "зелёный" статус сохраняется.

Новое постановление также определяет, как будут работать учреждения образования. Акимам областей, Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерству образования и науки определить следующие форматы обучения:

в дошкольных организациях - в штатном формате по заявлениям родителей (в "красной", "желтой", "зеленой" зонах);

в общеобразовательных школах ("красная" зона):

- начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) - в штатном формате;

- до 600 учащихся включительно - в штатном формате;

- свыше 600 учащихся - в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;

- начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) - в штатном формате; - до 600 учащихся включительно - в штатном формате; - свыше 600 учащихся - в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ; во внешкольных организациях (в "красной", "желтой", "зеленой" зонах) - в штатном формате;

в вузах и колледжах ("красная" зона) в комбинированном формате - практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика в штатном режиме по гибкому графику, лекции онлайн.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке