Система Orphus

Компонент змеиного яда блокирует коронавирус

15.01.2021 8263
Москва. 15 января. Kazakhstan Today - Российские биологи из Института биоорганической химии РАН и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи обнаружили, что один из ферментов змеиного яда проявляет активность против коронавируса SARS-CoV-2, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает РИА Новости, авторы исследовали в лабораторных условиях один из компонентов змеиного яда - фосфолипазу А2 (PLA2) - группу ферментов, имеющую широкий спектр биологических функций. В первую очередь они участвуют в метаболизме липидов в сигнальных путях.
 
Оказалось, что PLA2 обладают сильной вирулицидной активностью против SARS-CoV-2 и блокируют взаимодействие спайкового белка коронавируса с рецептором ACE2, через который вирус проникает в здоровые клетки.
 
Активность ферментов PLA2 сильно зависит от того, из каких липидов состоит оболочка вируса. Если она сложена фосфолипидами, они способны ее разрушить путем гидролиза.
 
В лабораторных наблюдениях авторы исследования обнаружили, что один из ферментов группы PLA2 подавляет цитопатический эффект в отношении SARS-CoV-2, предотвращая дегенеративные изменения в клетках, связанные с размножением вируса.
 
В свое время фермент яда кобры IA PLA2 CM-II не проявил вирулицидных свойств при тестировании против родственного патогена - коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV). Ученые объясняют это генетическими и структурными различиями между этим вирусом и SARS-CoV-2, в частности, 70% расхождения в их шиповых гликопротеинах. В этом случае разные группы PLA2 могут по-разному влиять на вирус, отмечают авторы.
 
В случае SARS-CoV-2 гидролиз мембранного фосфатидилхолина под действием PLA2 приводил к образованию лизофосфатидилхолина - известного ингибитора слияния мембран, вызываемого такими вирусами, как грипп, бешенство и вирусы обезьяньего гриппа. Такая активность предотвращает проникновение вируса в здоровые клетки.
 
Чтобы разобраться в механизме, с помощью которого компоненты PLA2 подавляют коронавирус, исследователи изучили детальное строение фермента. Выяснилось, что спайковые сегменты PLA2 обладают некоторым сходством с S-белком SARS-CoV-2 и, возможно, конкурентно ингибируют связывание вируса с рецепторами ACE2.
 
Авторы отмечают, что это только предположение и для выяснения реального механизма потребуются дополнительные исследования.
 
Ранее Дэн Банстон, главный медицинский специалист в Push Doctor рассказал, по каким признакам можно понять, что уже переболел коронавирусом. 
 
14 января ученые в штате Огайо заявили об обнаружении двух новых штаммов коронавируса, сформировавшихся на территории Соединенных Штатов.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая