Компонент змеиного яда блокирует коронавирус

Москва. 15 января. Kazakhstan Today - Российские биологи из Института биоорганической химии РАН и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи обнаружили, что один из ферментов змеиного яда проявляет активность против коронавируса SARS-CoV-2, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости , авторы исследовали в лабораторных условиях один из компонентов змеиного яда - фосфолипазу А2 (PLA2) - группу ферментов, имеющую широкий спектр биологических функций. В первую очередь они участвуют в метаболизме липидов в сигнальных путях.

Оказалось, что PLA2 обладают сильной вирулицидной активностью против SARS-CoV-2 и блокируют взаимодействие спайкового белка коронавируса с рецептором ACE2, через который вирус проникает в здоровые клетки.

Активность ферментов PLA2 сильно зависит от того, из каких липидов состоит оболочка вируса. Если она сложена фосфолипидами, они способны ее разрушить путем гидролиза.

В лабораторных наблюдениях авторы исследования обнаружили, что один из ферментов группы PLA2 подавляет цитопатический эффект в отношении SARS-CoV-2, предотвращая дегенеративные изменения в клетках, связанные с размножением вируса.

В свое время фермент яда кобры IA PLA2 CM-II не проявил вирулицидных свойств при тестировании против родственного патогена - коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV). Ученые объясняют это генетическими и структурными различиями между этим вирусом и SARS-CoV-2, в частности, 70% расхождения в их шиповых гликопротеинах. В этом случае разные группы PLA2 могут по-разному влиять на вирус, отмечают авторы.

В случае SARS-CoV-2 гидролиз мембранного фосфатидилхолина под действием PLA2 приводил к образованию лизофосфатидилхолина - известного ингибитора слияния мембран, вызываемого такими вирусами, как грипп, бешенство и вирусы обезьяньего гриппа. Такая активность предотвращает проникновение вируса в здоровые клетки.

Чтобы разобраться в механизме, с помощью которого компоненты PLA2 подавляют коронавирус, исследователи изучили детальное строение фермента. Выяснилось, что спайковые сегменты PLA2 обладают некоторым сходством с S-белком SARS-CoV-2 и, возможно, конкурентно ингибируют связывание вируса с рецепторами ACE2.

Авторы отмечают, что это только предположение и для выяснения реального механизма потребуются дополнительные исследования.

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