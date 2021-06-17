Красный статус: Жительницу Алматы оштрафовали за посещение кинотеатра

АЛМАТЫ. 16 ИЮНЯ - В Алматы зарегистрирован случай привлечения к ответственности за посещение общественного места при наличии "красного статуса" в системе Ashyg , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жительница города Алматы с наличием положительного ПЦР-теста на COVID-19 нарушила 14-дневный домашний карантин, решив посетить один из кинотеатров. Она не дошла до билетных касс - персонал запретил вход, так как при сканировании QR-кода кинотеатра у алматинки на собственном смартфоне высветился "красный статус". За нарушение домашней изоляции в отношении жительницы санитарными врачами УСЭК по Турксибскому району возбуждено административное дело по статье 425 КоАП РК, санкция данной статьи предусматривает штраф 30 МРП", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства