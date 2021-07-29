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АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев в ходе онлайн-брифинга Региональной службы коммуникаций рассказал, кто из жителей Алматы имеет право на бесплатное ПЦР-тестирование, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Табынбаев отметил, что бесплатное ПЦР-тестирование предусматривается для беременных женщин, контактных и лиц с клиническими проявлениями.

Здесь я не вижу никаких препятствий, я думаю, что в каждой поликлинике есть участковые врачи, есть дежурные, также 24/7 работает телемедицинский центр. Все они дадут вам полноценный ответ по показаниям и подскажут, где и как пройти бесплатное ПЦР-тестирование", - заявил руководитель УОЗ Алматы.

По словам Табынбаева, многолетний опыт вакцинации показывает, что никакое иное действие не дает такого эффекта в борьбе с инфекционными заболеваниями, как вакцинация.

Добавлю, что нами проводится работа по вакцинации учителей. На сегодня привиты 100% педагогов. Аналогичная работа проводится и в вузах. Охват вакцинацией студентов составляет 28% от общего количества. В связи с тем что большинство студентов иногородние (более 100 тыс. из 167 тыс. студентов), иммунизация идет слабо", - сообщил Табынбаев.

Отметим, что за прошедшие сутки вакцинирован 5001 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 96 553 человека.

У нас идет большой спрос на Sinovac. Мы получили информацию от Министерства здравоохранения Республики Казахстан, что проведены переговоры и в ближайшее время будут поставки вакцины Sinovac", - подытожил руководитель управления общественного здоровья Алматы.

Руководитель УОЗ призывает всех жителей Алматы поскорее вакцинироваться от КВИ, поскольку это единственный способ противостоять быстрому распространению опасной болезни.

Напомним, что в Алматы развернута обширная сеть прививочных пунктов и имеется возможность ежедневно проводить до 15-20 тысяч прививок.

Всего за весь период с 1 февраля по 27 июля 2021 года в Алматы I компонентом вакцинированы 690 711 человек. В мегаполисе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250).

За последние сутки в городе зарегистрировано 1250 случаев коронавирусной инфекции, из них 1166 случаев с симптомами и 84 без симптомов.

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