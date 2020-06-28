Кульгинов поручил создать единую информационную базу для передачи результатов анализов на COVID-19

Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов дал ряд поручений главным врачам поликлиник и руководителям фармкомпаний в ходе онлайн-встречи, передает Kazakhstan Today.

В ходе брифинга Алтай Кульгинов поручил интегрировать все базы лабораторий, поликлиник и стационаров в одну единую.

Чтобы, к примеру, при положительном ПЦР-тесте, данные о пациенте поступали напрямую в поликлинику, к которой он прикреплен. Дальше врачи будут работать с пациентами согласно алгоритму", - пояснил аким.

Кроме того, по поручению акима будет усилена обратная связь с пациентами.

Держать каждого бессимптомного пациента на мониторинге. В случае проявления симптомов госпитализировать пациентов. Бессимптомные носители должны быть на самоизоляции - нельзя выходить на улицу", - написал аким в Instagram .

Станциям скорой помощи поручено обеспечить качественную работу телеграм-бота (@ns103bot), через который горожане могут вызвать скорую помощь, а также работу колл-центра.

Усилить работу ситуационного центра - сотрудники должны равномерно распределять поток пациентов с КВИ по стационарам, чтобы не было переполненности одного учреждения", - поручил аким.

Фармкомпаниям поручено в кратчайшие сроки решить вопрос с поставками в аптеки города медпрепаратов.

Со своей стороны оказываем необходимую помощь: в решении логистических вопросов, предоставлении льготных кредитов на закуп медикаментов и т.д.", - добавил Кульгинов.

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