Лаборатории "Инвитро" запускают тестирование на антитела к коронавирусу в Казахстане

Алматы. 16 июля. Kazakhstan Today - Группа компаний "Инвитро", специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинских услугах, запускает тестирование на антитела к SARS-COV-2 в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в компании, тестирование начинают проводить с 16 июля в Казахстане.

Исследование доступно во всех городах присутствия компании в стране.

Сообщается, что лабораторные исследования для качественного определения антител класса G (IgG) и класса M (IgM) будут проводиться методом иммуноферментного анализа (ИФА) на профессиональных тест-системах российского производителя "Вектор-Бест". Стоимость исследования составит 4 900 тенге (без учета стоимости взятия биоматериала), срок исполнения - 2-4 рабочих дня. Также для желающих будет доступен комплекс исследований, включающий анализ на антитела классов M и G, его стоимость составит от 7900 тенге.

Исследование доступно для всех пациентов, не имеющих симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Обратиться за выполнением исследования смогут как физические, так и юридические лица, направление врача не требуется. Также желающие сдать тест на антитела к SARS-CoV-2 смогут воспользоваться услугой вызова выездной бригады на дом.

Наличие специфических антител в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе данного контакта антитела, распознающие данный вирус при повторной встрече с ним.

Первичный иммунный ответ на новые для организма антигены начинается с продукции иммуноглобулинов M (IgM). IgM к SARS-CoV-2, появляются в крови приблизительно через 2-3 недели после контакта с вирусом в случае бессимптомного течения COVID-19 и исчезают примерно к 14-16-й неделе с момента данного контакта. Наличие антител (IgM) само по себе не является подтверждением вирусоносительства в данный момент, при этом полученные результаты при совокупной интерпретации могут быть использованы для постановки диагноза.

Получение результата "IgM+" не является диагностическим критерием подтверждения SARS-CoV-2, но является показанием к дообследованию и одним из диагностических этапов обследования на COVID-19.

Антитела класса G начинают вырабатываться в организме через 3-4 недели после контакта с вирусом, их уровень увеличивается постепенно, но долгое время остается высоким. Сам факт наличия антител класса G не исключает риска повторного заражения SARS-CoV-2, но вероятность его многократно ниже, чем у людей, у которых данные антитела не определяются.

Многие из нас хотели бы сдать анализ на коронавирус и наконец-то узнать, болели ли мы COVID-19. Мы считаем, что массовое тестирование на антитела к новой коронавирусной инфекции - это важная веха в нелегкой борьбе с пандемией. Оно поможет врачам лучше понять объективную эпидемиологическую картину, а нашим пациентам правильно выстроить свои действия и действия своих близких в текущих условиях", - сказал генеральный директор ТОО "ИНВИТРО-Казахстан" Фуат Дивеев.

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