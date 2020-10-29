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Мамин рассказал, когда будут выделены средства на закуп вакцины от COVID-19

28.10.2020 9019
Мамин рассказал, когда будут выделены средства на закуп вакцины от COVID-19
Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин ответил на депутатский запрос "О мерах локализации распространения COVID-19", передает Kazakhstan Today. 
 
Касательно вакцины против КВИ Аскар Мамин проинформировал, что вопросы выделения финансовых средств для закупа вакцины против КВИ будут проработаны после определения предполагаемого производителя, объема вакцины с учетом кратности иммунизации (у производителей разные схемы иммунизации - однократная, двукратная или трехкратная) и цены за дозу вакцины. Данные вопросы находятся на контроле правительства.
 
Кроме того, проводится работа по изучению мировых данных по разработке и клиническим испытаниям вакцины против КВИ и определению групп, подлежащих вакцинации против данной инфекции. 
 

Исследователи во всем мире разрабатывают более 190 вакцин против коронавируса. По поручению главы государства правительственная делегация посетила Российскую Федерацию и обсудила вопросы поставки вакцины. Казахстан выразил заинтересованность и направил предложение в программу COVAX Facility, созданную Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI)", - говорится в ответе главы кабмина.

 
Он также напомнил, что ВОЗ официально допустила казахстанскую вакцину к клиническим исследованиям. Вместе с тем начата II фаза клинического исследования отечественной вакцины. 
 

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