Мамин рассказал, когда будут выделены средства на закуп вакцины от COVID-19

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин ответил на депутатский запрос "О мерах локализации распространения COVID-19", передает Kazakhstan Today.

Касательно вакцины против КВИ Аскар Мамин проинформировал, что вопросы выделения финансовых средств для закупа вакцины против КВИ будут проработаны после определения предполагаемого производителя, объема вакцины с учетом кратности иммунизации (у производителей разные схемы иммунизации - однократная, двукратная или трехкратная) и цены за дозу вакцины. Данные вопросы находятся на контроле правительства.

Кроме того, проводится работа по изучению мировых данных по разработке и клиническим испытаниям вакцины против КВИ и определению групп, подлежащих вакцинации против данной инфекции.

Исследователи во всем мире разрабатывают более 190 вакцин против коронавируса. По поручению главы государства правительственная делегация посетила Российскую Федерацию и обсудила вопросы поставки вакцины. Казахстан выразил заинтересованность и направил предложение в программу COVAX Facility, созданную Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI)", - говорится в ответе главы кабмина.

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