МИД прокомментировал информацию о задержке медоборудования в Турции

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Республики Казахстан опровергло информацию о проблемах с закупками медицинских товаров в Турции, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях распространяется информация о том, что медицинские изделия и оборудование, приобретенные на средства казахской диаспоры в Турции, на протяжении более двух недель не могут быть отправлены в Казахстан.

Согласно заявлению МИД, это не соответствует действительности. Слухи о том, что правительство намеренно задерживает оказание содействия в транспортировке данного груза, также является ложным.

Сейчас прорабатывается вопрос о том, как доставить из Анкары и Стамбула официальную гуманитарную помощь правительства Турции и груз, который приобрели Объединение турецких казахов (KATEAD) и инициативная группа граждан Казахстана. Общую координацию доставки осуществляет посольство Казахстана в Турции.

Доставка груза авиакомпанией запланирована на 14 июля по маршруту Анкара - Алматы.

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