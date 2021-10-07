Министр здравоохранения рассказал, когда планируется начать ревакцинацию в Казахстане

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Главный государственный санитарный врач подписал постановление "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 11 июня 2021 года № 28" от 6 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Аргентинской Республики, Венгрии, Грузии, Исламской Республики Иран, Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Молдовы, Республики Сан-Марино, Кыргызской Республики, Монголии, Таиланда, Турецкой Республики и Эстонской Республики в соответствии с образцами документов согласно приложению 3 к настоящему постановлению", - говорится в документе.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 6 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 898 225 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2063 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 281;
в городе Алматы – 423;
в городе Шымкенте – 68;
в Акмолинской области – 67;
в Актюбинской области – 111;
в Алматинской области – 197;
в Атырауской области – 51;
в ВКО – 140;
в Жамбылской области – 46;
в ЗКО – 70;
в Карагандинской области – 172;
в Костанайской области – 97;
в Кызылординской области – 39;
в Мангистауской области – 10;
в Павлодарской области – 140;
в СКО – 108;
в Туркестанской области – 43.
В Казахстане за сутки 2646 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровел 838 451 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 7 октября лечение от КВИ продолжают получать 55 956 человек (48 352 КВИ+ и 7604 КВИ-), из них: в стационарах находятся 9562 пациента, на амбулаторном уровне - 46 394 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 747 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 206 пациентов, на аппарате ИВЛ - 124 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 6 октября 2021 года зарегистрировано 11 422 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 5 октября от КВИ+ скончались 33 человека.
5 октября 2021 года зафиксировано 202 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 332 выздоровевших. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 76 719, летальных случаев - 4881, выздоровевших - 64 234.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.
На 6 октября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 775 348 человек, 2-м компонентом вакцинированы 6 776 270 человек.
НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Министр здравоохранения Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК объяснил, почему в Казахстане отменили ковидные надбавки врачам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Все решения о доплатах были приняты на этапе, когда была объявлена чрезвычайная ситуация в стране. Государство пошло навстречу и продлевало эти выплаты. В самом начале у нас не было достаточного количества средств индивидуальной защиты, лекарства были в дефиците, были проблемы с новым оборудованием, госпиталями, системами очистки воздуха, с разделением потоков, все это мы построили. Скорой помощью оснастили регионы, обеспечили полностью потребность в лекарствах. Самое главное - мы вакцинировали всех наших медицинских работников. Они у нас на 99% вакцинированы. Сейчас они защищены. В начале пандемии таких возможностей не было. Это была беспрецедентная поддержка, но глава государства отметил, что у нас возможности не безграничны, нужны иные методы стимулирования", - сказал министр здравоохранения Алексей Цой.
По его словам, заработная плата медиков уже не будет на том уровне, что была во время пика пандемии. Она будет постоянной, независимо от того, будет ли коронавирус. Однако медработники, работающие в условиях повышенного риска заражения инфекциями, будут получать доплаты.
Они будут выше, чем наши коллеги получают в отрасли, у них будет определенный коэффициенты. Мы сейчас эти подходы отрабатываем с Министерством финансов. Уже есть наработанные подходы. Но самое главное, что в целом у медицинских работников 2,5 раза зарплаты повысятся, то есть общий уровень заработных плат у врачей дойдет в среднем до 500 тысяч. Поэтапно и каждый год мы на 30% повышаем зарплаты. Врачи, которые будут работать в опасных зонах, буду получать больше, чем коллеги в отрасли. Это будет системный подход, независимо от КВИ на последующие годы", - отметил Цой.
Он отметил также, что надбавки врачам были очень сильной поддержкой врачей, особенно когда в стране не хватало кадров.
Мы обучили дополнительные кадры и инфекционистов подготовили, мы более подготовлены сейчас, чем это было год назад", - заключил глава Минздрава.
Как сообщалось ранее, с 1 октября в Казахстане отменили
"ковидные" надбавки врачам.