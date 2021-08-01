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Минздрав РК усилил мониторинг за соблюдением хранения вакцин

31.07.2021 9991
Минздрав РК усилил мониторинг за соблюдением хранения вакцин
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ - Президент страны Касым-Жомарт Токаев на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 июля отметил, что в некоторых регионах Казахстана неправильно хранили вакцину от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Не все регионы выстроили эту работу должным образом. Выявлены многочисленные факты нарушения температурного режима хранения вакцин - примерно до 30% прививочных пунктов", - сказал тогда глава государства. 

 
Эту информацию подтвердили на брифинге 23 июля представители Министерства здравоохранения РК. 
 
Напомним, в феврале, на момент начала вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, в стране функционировало более 200 прививочных пунктов, на 23 июля задействовано более 2300 пунктов. 
 
Изначально санитарно-эпидемиологической службой проводились проверки, связанные с открытием прививочных пунктов до начала процесса вакцинации. Также ведутся мониторинговые визиты во время проведения вакцинации на соблюдение требований санитарных правил, включая вопросы соблюдения холодовой цепи. 
 

Практически в каждом третьем прививочном пункте (порядка 30%) перед получением разрешения на работу были выявлены нарушения требований санитарных правил. До устранения нарушений данные пункты не допускались к эксплуатации. Соблюдение требований "холодовой цепи" при хранении и транспортировке вакцин является важнейшим условием при проведении профилактических прививок населению. Все организационные и практические мероприятия должны быть направлены на поддержание оптимальных температурных условий хранения вакцин", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

 
Санитарно-эпидемиологическая служба на постоянной основе в действующих прививочных пунктах осуществляет мониторинг соблюдения холодовой цепи, правил организации и проведения вакцинации, в том числе температурного режима. 
 
Соблюдение температурного режима хранения вакцины - это залог эффективности вакцинации. Министерство здравоохранения держит поручение главы государства на особом контроле. 
 

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