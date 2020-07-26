Мобильные бригады работают в селах Акмолинской области

Кокшетау. 25 июля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области созданы мобильные бригады из числа медицинских работников, которые обеспечивают качественную помощь с выездом на дом к пациентам, передает Kazakhstan Today.

Десяток мобильных групп по амбулаторному наблюдению за больными ОРВИ и COVID-19 функционируют в Зерендинском районе с начала июля. В составе одной бригады имеется участковый врач и медсестра. В обязательном порядке медработники снабжены средствами индивидуальной защиты, противочумными костюмами, пульсоксиметром, тепловизором и другими необходимыми аппаратами, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Из 10 мобильных групп шесть находятся во врачебных аудиториях и по две в фельдшерско-акушерском пункте и в районной поликлинике. В период вспышки КВИ отмечался рост вызовов на дом - от 8 до 60 посещений к одному врачу в день. Сейчас нагрузка снизилась", - рассказала врач мобильной бригады Багнур Шаханур.

Как отметили в пресс-центре COVID-19, медики выезжают как на дом, так и консультируют пациентов дистанционно. Если человек переносит коронавирус в легкой степени, поликлиника связывается с больным посредством видеозвонков, в провизорное отделение человек может попасть в случае ухудшения здоровья. В течение дня группы проводят обзвон пациентов, находящихся на мониторинге, консультируют по телефону и выезжают на дом.

К слову, всего в Акмолинской области действуют 136 мобильных групп.

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