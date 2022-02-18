МВК ослабила ковидные ограничения в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК на сегодняшнем заседании под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова одобрила послабления ограничительных мер в отношении бизнеса и населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Так, отменено обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну граждан РК, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев.
Кроме этого:
- разрешен въезд гражданам иностранных государств, с которыми имеется взаимное признание паспортов вакцинации без ПЦР теста;
- отменена изоляция контактных на домашний карантин при отсутствии симптомов заболеваний (исключение из проекта Ashyq "желтого" статуса);
- разрешено использовать вакцину Pfizer для ревакцинации лиц с ограниченными возможностями (инвалиды всех групп) и лиц старше 50 лет.
Послабления для бизнеса:
Сняты все ограничения для лиц с "зеленым" и "синим" статусом Ashyq (у посетителей) в "зеленой" и "желтой" зонах эпидемиологического риска. В "красной" зоне - с ограничением заполняемости до 70%, при обязательном соблюдении социальной дистанции, масочного режима и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.