МВК рекомендует ужесточить карантин в стране

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В ходе заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК главному государственному санитарному врачу РК было рекомендовано принять дополнительные меры по карантинному режиму, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с обнаружением мутации COVID-19, характерной для Дельта-штамма (индийского), в Нур-Султане, МВК рекомендовала главному государственному санитарному врачу РК принять следующие дополнительные меры по карантинному режиму:

1) ввести ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших);

2) ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ);

3) ввести требование по необходимости вакцинации всего персонала для включения новых субъектов предпринимательства в проект "Ashyq", а также для продолжения работы действующих субъектов в рамках проекта (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших);

4) включить в проект "Ashyq" торгово-развлекательные центры, торговые дома и непродовольственные рынки.

Напомним, усиление карантина вызвано обнаружением в столице "индийского" штамма коронавируса в столице.

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