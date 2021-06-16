Начаты клинические испытания еще одной казахстанской вакцины от КВИ

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - 15 июня дан старт клиническим исследованиям отечественной субъединичной вакцины QazCoVac-P против COVID-19 с привлечением добровольцев от 18 до 50 лет в городской многопрофильной больнице Тараза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в НИИ проблем биологической безопасности, институт получил разрешение Министерства здравоохранения РК на проведение клинического исследования I и II фазы нового вакцинного препарата для профилактики COVID-19 - субъединичной вакцины QazCoVac-P на основе искусственно синтезированных белков коронавируса SARS-CoV-2.

В НИИ ответили, что это вторая вакцина НИИПББ, которая успешно прошла доклинические испытания в специализированном предприятии Министерства здравоохранения РК и показавшая свою безопасность.

Благодаря применению современных технологий молекулярной биологии, разработчикам удалось получить штаммы бактерий, которые производят RBD- и N- белки коронавируса SARS-CoV-2, которые распознает иммунная система. Для обеспечения безопасности вакцины проведены все этапы сложной очистки полученных белков и пройден контроль качества. Они не содержат цельного вируса. Вакцина стимулирует в организме привитых лабораторных животных иммунитет на 14-е сутки после внутримышечного введения второй дозы", - добавили в институте.

Эксперты отмечают, что субъединичные вакцины, подобно инактивированным вакцинам, не содержат живых компонентов патогена и являются очень безопасными.

Адъювант, содержащийся в составе вакцины, эффективно стимулирует иммунный ответ, не оказывая негативного влияния на организм вакцинируемого. Так как в состав этой вакцины входят только необходимые антигены, и не входят все остальные составляющие вируса, побочные эффекты после субъединичной вакцины случаются реже. Примеры этого вида вакцины - вакцины против гриппа, гепатита В, пневмококковой, менингококковой, гемофильной инфекций и другие. Успешные клинические исследования дадут возможность расширить контингент вакцинированных с помощью субъединичной вакцины и ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу у населения страны", - сообщили в НИИ.

По состоянию на 23.59 14 июня в Казахстане зарегистрировано 402 996 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 757 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

С 6 июня Казахстан находится в "зеленой" зоне. В "красной" зоне остается город Нур-Султан.

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