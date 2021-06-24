Не прошедшие вакцинацию сотрудники сферы услуг будут ограничены в работе в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - В Казахстане будут введены ограничения на работу для работников сферы услуг без вакцинации против COVID-19, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Во-первых, вводятся ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов без вакцинации против COVID-19. Во-вторых, вводится требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против КВИ и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ. В-третьих, вводится требование по необходимости вакцинации всего персонала и арендаторов торговых точек для включения новых субъектов предпринимательства в проект "Ashyq", а также для продолжения работы действующих субъектов в рамках проекта. В-четвёртых, в проект "Ashyq" включаются торгово-развлекательные центры, торговые дома и непродовольственные рынки", - сообщает Служба центральных коммуникаций при президенте РК.

Также не снимается ответственность с субъектов бизнеса. Они должны обеспечить санитарную безопасность на своих объектах и строго выполнять все требования проекта "Ashyq". Но по итогам мониторинга по стране было выявлено более 800 субъектов бизнеса, которые вообще не проверяли статус своих посетителей. Решением Межведомственной комиссии они были исключены из проекта на 2 недели.

С апреля через "Ashyq" было выявлено более 9,6 тыс. нарушителей карантинного режима, из них больше половины – это люди с положительным результатом ПЦР-теста. Хотел бы подчеркнуть, что эта категория граждан представляет реальную угрозу для населения страны. В этой связи Минздравом приняты дополнительные Правила, которые предусматривают наложение административного штрафа на нарушителей карантинного режима на сумму 30 МРП, или 87 510 тенге", - сообщил на брифинге в СЦК заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

По его словам, государственные органы усилят контроль за участниками проекта "Ashyq", а работу по исключению недобросовестных участников из проекта будут проводить на постоянной основе.

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