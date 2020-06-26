Нельзя делить заболевших на чиновников и простых людей - Токаев

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию в коронавирусом в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Пандемия изменила привычный уклад жизни не только наших соотечественников, но и всего человечества. Мы стали свидетелями того, что перед тяжелой болезнью оказались беспомощными даже самые развитые государства. В крайне сложной ситуации оказались ведущие европейские страны, Соединенные Штаты, азиатские гиганты - Китай, Япония, Южная Корея и многие другие. Считаю неверными рассуждения о том, что "мы проигрываем в борьбе с эпидемией, а правительство утратило контроль над ситуацией". Как вы знаете, в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте оперативно построены три инфекционных больницы. Клиники в других регионах были оснащены необходимым оборудованием. Наши врачи обладают необходимыми знаниями для лечения больных. Сегодня медики самоотверженно днем и ночью борются с пандемией. Со своей стороны, государство выделило необходимые средства", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью республиканской газете " Ана тiлi " (перевод Inform.kz ).

Токаев отметил, что те, кто находится у власти, - это такие же люди, как и все.

Ответственным лицам в силу их должностных обязанностей необходимо встречаться с гражданами, поэтому они выезжают в командировки по стране и могут заразиться. Действительно, они болеют и проходят необходимое лечение. Заболели около 15 человек из числа руководителей различных органов власти. Согласно текущей статистике, число зараженных вирусом в стране достигло около 20 тысяч человек. Большинство из них - обычные граждане. Вопрос не в том, каким путем кто заразился. Необходимо создать условия для того, чтобы наши граждане скорее выздоровели и не получили осложнений. Нельзя делить заболевших на чиновников и простых людей. Как говорится, "все мы в одной лодке". Все мы находимся в одной стране, дышим одним воздухом, живем одними проблемами, поэтому никто не сможет полностью защититься от этого заболевания. Мы находимся на одной планете, поэтому нельзя сидеть, сложа руки, думая, что болезнь из других стран не придет к нам. Пандемия не признает границ. Только заботясь о себе и своих близких, мы сможем защититься от болезни", - сказал глава государства.

Он призвал казахстанцев строго соблюдать режим карантина и внимательно относиться к санитарно-гигиеническим требованиям.

Это проходящее явление, временные трудности. Особое внимание мы должны уделить вопросу о том, как мы будем развиваться, что будем делать после завершения пандемии и экономического кризиса", - отметил президент.

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