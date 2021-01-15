Непроходящая усталость и утомляемость могут быть последствиями бессимптомно перенесенного коронавируса

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Дэн Банстон, главный медицинский специалист в Push Doctor рассказал, по каким признакам можно понять, что уже переболел коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что хотя COVID-19 может никак не проявлять себя сразу после заражения, оно часто вызывает долгосрочные последствия у организма, в том числе у "бессимптомников", пишет РИА "Новости" со ссылкой на Express

По словам врача, если человек на протяжении трех месяцев чувствует себя вымотанным без объективных причин, то это может указывать на перенесенную болезнь.

Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах", - говорит Банстон.

Он напомнил, что в этом случае человеку следует удостовериться, что у него уже был COVID-19, сдав тест на антитела. При этом он посоветовал не забывать о других заболеваниях, которые также могут быть причиной недомогания.

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