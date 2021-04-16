Новую тест-систему для определения антител к COVID-19 разработали в России

МОСКВА. 15 АПРЕЛЯ - В РФ разработали иммуноферментную тест-систему для определения антител к коронавирусу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения в крови антител к коронавирусу, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в Российской Федерации иммуноферментную тест-систему для количественного определения в крови антител к коронавирусу SARS-CoV-2 у лиц, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, с клиническими признаками COVID-19, в том числе переболевших в прошлом или контактировавших с коронавирусом в прошлом при отсутствии клинической симптоматики", - говорится в сообщении.

Показанием к использованию набора реагентов является необходимость оценки развития антительного иммунитета у больных COVID-19 в процессе терапевтических мероприятий. Также тест-система может использоваться с целью анализа образования антител у выздоровевших и для оценки уровня популяционного иммунитета у здоровых людей.

Количественное содержание антител в клиническом образце рассчитывают по калибровочной кривой в концентрации, выраженной в условных единицах. Данный тест обладает высокой аналитической чувствительностью, предел обнаружения антител составляет 50 условных единиц на миллилитр, что позволяет определять количество антител при их низком уровне в образцах сыворотки/плазмы крови. С помощью данного набора реагентов возможно оценить степень выраженности антительного иммунного ответа от очень низкого уровня до очень высокого, что делает этот набор очень полезным для принятия решения о дополнительной вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2", - сообщается на сайте ведомства.

Подчеркивается, что клинические испытания в форме клинико-лабораторных испытаний подтвердили эффективность применения испытуемого Набора для оценки количественного содержания антител человека класса IgG к N-белку SARS-CoV-2, содержащихся в положительных образцах сыворотки/плазмы крови в сравнении с титрами вируснейтрализующих антител, определенных методом нейтрализации цитопатического действия вируса.

Тем самым были подтверждены новейшие данные научной литературы, касающиеся серологических исследований в области изучения иммунопатогенеза и иммунодиагностики коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствующие о высокой положительной корреляции между уровнем содержания антител к нуклеокапсиду коронавируса в крови пациентов и уровнем вируснейтрализующих антител", - сказано в сообщении.

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