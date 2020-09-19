Очередной этап смягчения карантина в Алматы

Алматы. 18 сентября. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматы внес изменения и дополнения в постановление от 30 августа 2020 года "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении", передает Kazakhstan Today.

В соответствии с постановлением в городе разрешается деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, но при заполняемости группы - не более 15 человек, по предварительной записи, соблюдении требований постановления ГГСВ РК №43.

Также разрешается деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №43; салонов красоты, парикмахерских, косметологических кабинетов по записи; СПА-салонов, фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров. бань, саун; аттракционов на открытом воздухе; непродовольственных торговых сетей.

Все еще находится под запретом деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор.

В выходные и праздничные дни приостанавливается работа торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, работа непродовольственных и продовольственных крытых рынков.

В Алматы в ходе работы мониторинговых групп с 7 по 14 сентября выявлены нарушения карантинного режима в 39 объектах и 83 физическими лицами, общая сумма наложенного штрафа - 16 млн 376 тыс. тенге. Для рассмотрения в административный суд передан один материал.

14 сентября руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал , планируется ли вводить карантин в Алматы из-за гриппа.

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