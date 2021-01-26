Ограничительные меры в Восточно-Казахстанской области продлены до 7 февраля

Усть-Каменогорск. 25 января. Kazakhstan Today - Сегодня вступило в силу постановление исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области Хамита Елюбаева. Согласно документу, на всей территории Восточно-Казахстанской области ограничительные меры продлены с 25 января по 7 февраля, передает Kazakhstan Today.

Также поручено обеспечить работу двух санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Павлодарской области и четырех санитарных постов на автопереходах через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска "Ауыл", "Уба", Бахты", "Майкапчагай".

За сутки в области зарегистрирован 31 случай заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 25 (81%) симптомных и 6 (19%) бессимптомных вирусоносителей. Случаев COVID-19 неидентифицированных (пневмония) не зарегистрировано.

Темп прироста по области за сутки составил 0,3%, средний темп прироста за неделю - 0,2%, средний темп прироста за неделю в Усть-Каменогорске - 0,3%, в Семее - 0,3%.

В целом на территории области зарегистрировано всего 19 835 случаев КВИ, в том числе 13 476 случаев (68%) с клиническими симптомами, 6359 случаев (32%) бессимптомной формы.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано 1607 случаев COVID-19 неидентифицированных (пневмония). Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил - 1452,2 (республиканский показатель - 952,9). На контроле остаются 727 очагов инфекций с 1679 контактными лицами", - сообщили в областном акимате.

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