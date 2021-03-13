Около тысячи учителей и полицейских получили вакцину от COVID-19 в Алматы

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - Исполняющая обязанности заместителя директора по обеспечению инфекционного контроля Центральной городской клинической больницы управления общественного здоровья города Алматы Эльвира Ибрагимова рассказала о ходе вакцинации в городе, передает Kazakhstan Today.

Мы закончили первый этап вакцинации, который начался 1 февраля. 1624 медицинских сотрудника получили два компонента препарата "Спутник-V". Второй этап начался 1 марта в Алматы доставлено еще 10 800 доз. В вакцинации участвуют 39 городских поликлиник. В первую неделю прививки получали медицинские работники из "зоны риска". 10 февраля мы начали вакцинацию преподавателей и сотрудников правоохранительных органов. До сегодняшнего дня в 33 организациях первичной медико-санитарной помощи получили вакцины уже 658 сотрудников полиции и работников системы образования - 310", - сообщила она.

По словам спикера, после Наурыза будет получено свыше 16 тысяч доз вакцин, будет проводиться вакцинация студентов и иных лиц.

Также Ибрагимова ответила на вопрос об антителах.

Антитела формируются на 42-й день. Сейчас проводятся клинические испытания. Согласно информации производителя, иммунитет сохраняется от года до 2 лет. Если человек переболел, то он может провакцинироваться через полгода после выздоровления", - разъяснила она.

Вместе с тем она подчеркнула, что защита вакцины высокая и даже в случае заражения болезнь будет протекать в более легкой форме, нежели у лиц, не прошедших вакцинацию. Однако необходимо продолжить носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Учитывая, что данная инфекция для нас является новой, после вакцинации мы рекомендуем носить маски и соблюдать все меры профилактики", - добавила Ибрагимова.





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