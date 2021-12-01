Оценить эффективность "Спутника V" против штамма Омикрон можно через 3 недели

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МОСКВА. 30 НОЯБРЯ - Исследование эффективности вакцины "Спутник V" против нового Омикрон-штамма коронавируса продлится три недели, сообщил сегодня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBC, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дмитриев подчеркнул, что при необходимости порядка 100 млн доз модифицированного "Спутника V" может быть выпущено к концу февраля 2022 года, сообщает ТАСС.
Спутник" показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций. Мы полагаем, что потребуется три недели на полную оценку эффективности", - сказал он.
По его словам, разработчики готовы подстраивать вакцину под любой вариант вируса, если это потребуется. При этом модификация против Дельта-штамма оказалась не нужна из-за высокой эффективности "Спутника V", отметил глава РФПИ.
Напомним, в связи с распространением нового штамма коронавируса Омикрон, правительство Казахстана с 3 декабря вводит ограничения на въезд из ряда стран и приостанавливает авиасообщение с Египтом.
4 тысячи казахстанских туристов будут возвращены из Египта на родину в ближайшее время.
Также принято решение ввести наличие обязательного ПЦР-теста, независимо от вакцинации, для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные Омикроном: Израиля, Чехии, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады, Египта. Лица, прибывшие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные Омикроном, независимо от результата ПЦР-теста должны самоизолироваться на семь дней.
Согласно предварительным данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм более опасен, чем версия Дельта, и распространяется быстрее.
В организации также заявили, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом Омикрон. В связи с этим ВОЗ порекомендовала подготовиться к возможному усилению санитарных мер.