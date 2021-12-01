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Оценить эффективность "Спутника V" против штамма Омикрон можно через 3 недели

30.11.2021, 16:28 88750
Оценить эффективность "Спутника V" против штамма Омикрон можно через 3 недели
Фото: ТАСС
МОСКВА. 30 НОЯБРЯ - Исследование эффективности вакцины "Спутник V" против нового Омикрон-штамма коронавируса продлится три недели, сообщил сегодня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBC, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Дмитриев подчеркнул, что при необходимости порядка 100 млн доз модифицированного "Спутника V" может быть выпущено к концу февраля 2022 года, сообщает ТАСС. 
 

Спутник" показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций. Мы полагаем, что потребуется три недели на полную оценку эффективности", - сказал он.

 
По его словам, разработчики готовы подстраивать вакцину под любой вариант вируса, если это потребуется. При этом модификация против Дельта-штамма оказалась не нужна из-за высокой эффективности "Спутника V", отметил глава РФПИ.
 
Напомним, в связи с распространением нового штамма коронавируса Омикрон, правительство Казахстана с 3 декабря вводит ограничения на въезд из ряда стран и приостанавливает авиасообщение с Египтом. 
 
4 тысячи казахстанских туристов будут возвращены из Египта на родину в ближайшее время. 
 
Также принято решение ввести наличие обязательного ПЦР-теста, независимо от вакцинации, для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные Омикроном: Израиля, Чехии, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады, Египта. Лица, прибывшие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные Омикроном, независимо от результата ПЦР-теста должны самоизолироваться на семь дней. 
 
Согласно предварительным данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм более опасен, чем версия Дельта, и распространяется быстрее. 
 
В организации также заявили, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом Омикрон. В связи с этим ВОЗ порекомендовала подготовиться к возможному усилению санитарных мер.
 

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В России срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами

01.12.2021, 13:33 15526
В России срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами
Фото: vrogacheve.ru
МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ - Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявила, что из-за особенностей омикрон-штамма срок действия ПЦР-теста сократят с 72 до 48 часов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Она подчеркнула, что решение приняли из-за повышенной заразности этого варианта SARS-CoV-2 и его "потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма", сообщает РИА "Новости".
 
Как отметила Попова, все применяемые в стране ПЦР-тесты работают и в случае заражения этим штаммом. Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно "омикрона".
 
Главный санитарный врач также подчеркнула, что в России этот вариант инфекции не выявлен.
 
Как сообщалось ранее, Россия из-за нового штамма COVID-19 ограничила въезд из 9 стран Африки и Гонконга.
 
Также напомним, что согласно предварительным данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм более опасен, чем версия Дельта, и распространяется быстрее.
 
Также сообщалось, что с 1 декабря 2021 года для въезда в Кыргызстан необходимо сдавать ПЦР-тест. Новые правила въезда связаны с Омикрон-штаммом КВИ.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки 751 новый случай COVID-19

01.12.2021, 09:57 29674
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 751 новый случай COVID-19
Фото: indyturk.com
  НУР-СУЛТАН. 1 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 30 ноября 2021 года в Казахстане подтвержден 972 292 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 751 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
 в городе Нур-Султане - 125,
 
 в городе Алматы - 53,
 
 в городе Шымкенте - 13,
 
 в Акмолинской области - 69,
 
 в Актюбинской области - 4,
 
 в Алматинской области - 14,
 
 в Атырауской области - 10,
 
 в ВКО - 39,
 
 в Жамбылской области - 7,
 
 в ЗКО - 27,
 
 в Карагандинской области - 128, 
 
 в Костанайской области - 81,
 
 в Кызылординской области - 5,
 
 в Мангистауской области - 2,
 
 в Павлодарской области - 89,
 
 в СКО - 78,
 
 в Туркестанской области - 7.
 
В Казахстане за сутки 1433 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 937 383 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 1 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 694 человека (22 206 КВИ+ и 3488 КВИ-), из них:
 
 в стационарах находятся 5395 пациента, на амбулаторном уровне - 20 299 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
 в тяжелом состоянии - 366 пациентов,
 
 в состоянии крайней степени тяжести - 111 пациентов,
 
 на аппарате ИВЛ - 69 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 30 ноября 2021 года зарегистрировано 12 703 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 29 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 11 человек.

29 ноября зафиксировано 130 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 215 человек выздоровело.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 680, летальных случаев - 5153, выздоровевших - 74 039.
  
В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области. 
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области. 
 
На 30 ноября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 743 107 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 105 460 человек.
 
На 30 ноября 2021 года 1-м компонентом вакцины "Pfizer" провакцинировано 96 327 человек. Из них: подростки - 76 211, беременные женщины - 6216, кормящие женщины - 13 900. 
 

С 1 декабря для въезда в Кыргызстан необходим ПЦР-тест

30.11.2021, 14:41 93799
С 1 декабря для въезда в Кыргызстан необходим ПЦР-тест
Фото:gazeta.ru
БИШКЕК. 30 НОЯБРЯ - С 1 декабря 2021 года для въезда в Кыргызстан необходимо сдавать ПЦР-тест. Новые правила въезда связаны с Омикрон-штаммом КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Иностранным гражданам и кыргызстанцам для въезда в Кыргызскую Республику необходимо будет в обязательном порядке сдать и иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию перед прибытием в страну, независимо от статуса вакцинации", - сообщили в кабинете министров Кыргызской Республики.

 
Как сообщили в ведомстве, на основании сведений о новом штамме, с целью принятия мер по недопущению завоза и его дальнейшего распространения, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию в странах, где выявляются очаги заражения новым штаммом омикрон с целью передачи списка таких стран в пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики. Гражданам таких стран будет запрещен въезд на территорию Кыргызстана. 
 
 

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