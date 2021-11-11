Первую партию вакцины Pfizer доставят в Казахстан до 15 ноября

НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - Сегодня на заседании правительства РК министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил о поставке в страну первой партии вакцины Pfizer, передает KAZAKHSTAN TODAY.
До 15 ноября планируется поставка первой партии вакцины Comirnaty (Pfizer) в объеме 379 тысяч доз. Учитывая особенности хранения вакцины Comirnaty (Pfizer), закуплено 34 единицы холодильного оборудования, которые поставлены в 16 регионов. Кроме того дополнительно закуплена 51 единица холодильного оборудования, поставка планируется до конца ноября текущего года", - сказал министр.
На заседании он также рассказал о ревакцинации населения и о том, что вакцинация детей будет организована в школах.
По данным Минздрава, в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 3,4 раза, летальность - в четыре раза.
Согласно мировому рейтингу из 205 стран, где проводится вакцинация против коронавирусной инфекции, Казахстан по охвату населения вакцинацией двумя дозами против КВИ находится на 105 месте и достиг охвата почти 41% от численности населения.
Среди стран СНГ лишь Казахстан и Азербайджан достигли показателя охвата населения вакцинацией свыше 40%.