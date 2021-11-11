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Первую партию вакцины Pfizer доставят в Казахстан до 15 ноября

10.11.2021, 10:33 133570
НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - Сегодня на заседании правительства РК министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил о поставке в страну первой партии вакцины Pfizer, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

До 15 ноября планируется поставка первой партии вакцины Comirnaty (Pfizer) в объеме 379 тысяч доз. Учитывая особенности хранения вакцины Comirnaty (Pfizer), закуплено 34 единицы холодильного оборудования, которые поставлены в 16 регионов. Кроме того дополнительно закуплена 51 единица холодильного оборудования, поставка планируется до конца ноября текущего года", - сказал министр.

 
На заседании он также рассказал о ревакцинации населения и о том, что вакцинация детей будет организована в школах.
 
По данным Минздрава, в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 3,4 раза, летальность - в четыре раза.
 
Согласно мировому рейтингу из 205 стран, где проводится вакцинация против коронавирусной инфекции, Казахстан по охвату населения вакцинацией двумя дозами против КВИ находится на 105 месте и достиг охвата почти 41% от численности населения.
 
Среди стран СНГ лишь Казахстан и Азербайджан достигли показателя охвата населения вакцинацией свыше 40%.
 

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В Таразе запустили производство экспресс-тестов на определение антигена COVID-19

11.11.2021, 12:53 1702
В Таразе запустили производство экспресс-тестов на определение антигена COVID-19
Фото: primeminister.kz
ТАРАЗ. 11 НОЯБРЯ - В рамках рабочего визита в Жамбылскую область преьмер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил ТОО "Амир и Д" по производству медизделий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
ТОО "Амир и Д" в октябре текущего года начало производство экспресс-тестов для определения антигена COVID-19. 
 

Всего здесь планируется производить свыше 200 наименований экспресс-тестов для диагностики инфекционных заболеваний, кардиологических маркеров, наркотических веществ, аллергенов и др. Производственная мощность составит 15 млн экспресс-тестов и 1,5 млн контрольных растворов в год", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

 
Также глава правительства посетил СЭЗ "Химический парк Тараз" в Шуском районе. Премьеру презентовали перспективные инвестиционные проекты в химической и пищевой промышленности на общую сумму 143,3 млрд тенге.
 
Так, проект по производству цианида натрия мощностью 25 тыс. тонн в год планируется завершить до конца 2023 года. Продукция предприятия полностью обеспечит внутренние потребности РК, а также будет экспортироваться в страны Центральной Азии и ЕАЭС. 
 
Одним из крупнейших проектов в сфере АПК Казахстана является строительство сахарного завода мощностью 148,8 тыс. тонн белого сахара в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Проект будет полностью обеспечен собственным сырьем.
 
По информации пресс-службы правительства, за десять месяцев 2021 года объем промышленного производства в Жамбылской области составил 491,1 млрд тенге, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 377,5 млрд тенге (+0,1%). Рост инвестиций в основной капитал составил 11,1%. Объем строительства вырос на 7,3%, в регионе введено в эксплуатацию 535,9 тыс. квадратных метров жилья (+16,4%).
 

МИД РФ: Россия поддерживает инициативу Казахстана о взаимном признании сертификатов вакцинации

11.11.2021, 12:09 15337
МОСКВА. 11 НОЯБРЯ - Российская сторона в принципиальном плане поддерживает казахстанскую инициативу о взаимном признании сертификатов вакцинации и ведет на этом направлении комплексную работу для формирования соответствующей процедуры признания сразу с группой стран. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В принципиальном плане Россия поддерживает инициативу казахстанских партнеров о взаимном признании прививочных сертификатов. Одной из потенциальных платформ для реализации подобной инициативы могло бы стать приложение "Путешествую без COVID-19", - сказала Захарова.

 
По ее словам, сейчас на этом направлении "ведется активная проработка различных ведомств двух стран". Захарова обратила внимание, в частности, что 2 ноября прошла очередная встреча по этому вопросу представителей Роспотребнадзора, Минцифры и МИД РФ.
 

В России сформирована также межведомственная рабочая группа по вопросу признания сертификатов о вакцинации, подготовлен проект соответствующего соглашения, который проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами и ведомствами нашей страны. Планируется упорядочить признание прививочных сертификатов сразу с группой стран", цитирует представителя российского МИД ТАСС


При этом дипломат воздержалась от прогнозов по срокам принятия соответствующего решения. 

Не могу говорить о конкретных сроках. Могу только заверить, что эта работа ведется чрезвычайно интенсивно", - резюмировала она.

 

Первые 46,8 тыс. доз вакцины Pfizer поступили в Алматы

11.11.2021, 11:27 22033
АЛМАТЫ. 11 НОЯБРЯ - Первые 46 800 доз вакцины "Комирнати" (Pfizer, США) поступили на склад управления общественного здоровья Алматы. Далее вакцина будет распределена по поликлиникам Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сегодня в 7.00 вакцина "Комирнати" поступила из аэропорта на централизованный склад вакцин Управления общественного здоровья. Далее, согласно алгоритму, будет распределена во все поликлинические организации города Алматы, сообщает пресс-служба Управления общественного здоровья Алматы.
 

Мы проконтролировали и убедились, что вакцина доставлена с соблюдением всех условий температурного режима. Мы получили восемь упаковок. Все коробки были снабжены температурными датчиками на всем пути следования - от завода до склада вакцин", - сообщила заместитель директора центральной городской клинической больницы по эпидемиологическим вопросам инфекционного контроля Эльвира Ибрагимова. 

 
По ее словам, вакцинация будет проходить первым этапом в медицинских учреждениях, затем в школах и вузах. 
 

Всего мы получили 46 800 доз. Здесь первый и второй компоненты. Значит, мы должны поделить надвое - 23 400 доз первого компонента и 23 400 доз второго. Вакцинация проводится с интервалом от 21 до 28 дней", - отметила Ибрагимова. 

 
Вакцинации подлежат беременные, кормящие женщины и подростки от 12 до 18 лет. 
 

Касательно беременности тоже есть определенные сроки - от 16 до 37 недель беременности. Кормящие женщины - после 42 дней с момента рождения ребенка", - напомнила врач. 

 
Вакцина хранится на складе при температурном режиме от -60 до -90 градусов по Цельсию. 
 

Когда поликлиники будут получать вакцину, температурный режим будет изменен. То есть хранение вакцины будет осуществляться при +2, +8 градусов по Цельсию. Это прописано в инструкции. При данном температурном режиме эта вакцина может храниться в течение месяца", - подчеркнула Ибрагимова.

 

Напомним, клинические испытания вакцины Pfizer от коронавируса проводились с нарушениями научных норм и правил проведения подобных испытаний. В том числе допускалась фальсификация данных, раскрывались личности добровольцев и скрывались негативные побочные эффекты. Об этом говорится в расследовании, опубликованном британским научным журналом BMJ. 
 

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