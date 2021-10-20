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План вакцинации пересмотрен в Казахстане

19.10.2021, 11:07 277966
План вакцинации пересмотрен в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - В ходе заседания правительства министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой сообщил, что в стране пересмотрен план вакцинации населения от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Казахстане продолжается вакцинация населения против КВИ. 
 
Алексей Цой доложил, что в стране пересмотрен план вакцинации. На сегодня он составляет порядка 11,4 млн человек. 
 

Первым компонентом привито более 8 млн человек, охват подлежащего вакцинации населения составил 70,7%, или 42,7% от численности населения. Вторым компонентом привито более 7,1 млн человек с охватом 63% подлежащего населения, или 38% от численности населения", - сообщил глава ведомства. 

 
 
Также в стране продолжается вакцинация против гриппа. На сегодня привито около 1 млн 380 тыс. человек, или 54,5% от подлежащего вакцинации населения. Охват вакцинацией выше республиканского показателя отмечается в семи регионах, в том числе в Туркестанской области охвачено 85% подлежащих, в городах Нур-Султан и Шымкент, в Акмолинской и Кызылординской областях - более 60%, в городе Алматы и Восточно-Казахстанской области - более 55%.
 
Министр также доложил, что в Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 17%. В целом за последние два месяца заболеваемость снизилась в 3,8 раз, летальность - в 3,6 раза. 
 

На сегодняшний день в "зеленой зоне" находятся шесть регионов: Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Актюбинская области и город Шымкент. Республика Казахстан и пять регионов - в "желтой зоне". В "красной зоне" остаются шесть регионов: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Репродуктивное число составляет 0,97", - проинформировал Цой. 

 
За последний месяц ежесуточная заболеваемость снизилась в 2,1 раза, количество тяжелых и крайне тяжелых случаев снизилось в 1,6 раза. Также отмечается уменьшение в 1,4 раза количества больных, находящихся на стационарном лечении (с 13 тыс. по состоянию на 18 сентября до 9,1 тыс. человек на 18 октября). Количество больных, находящихся на амбулаторном лечении, снизилось в 1,3 раза (с 57 до 43 тыс. больных). 
 
По Казахстану с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56% до 34%, реанимационных - с 45% до 29%. В резерве имеется около 20 тыс. коек. 
 
По словам министра здравоохранения, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации продолжается работа по закрытию временных инфекционных объектов. В период с 25 августа по 18 октября 2021 года во всех регионах закрыто 103 объекта (30 881 инфекционных коек), сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

 

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В Британии нашли новый опасный штамм COVID-19

20.10.2021, 16:06 1000
В Британии нашли новый опасный штамм COVID-19
Фото: из открытых источников
ЛОНДОН. 20 ОКТЯБРЯ - В Британии заявили о распространении новой мутации Дельта-штамма коронавируса. Она получила обозначение AY.4.2, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Дельта является доминирующим в Британии, однако согласно последним официальным данным, всего 6% случаев заболевания COVID-19, относятся к новой мутации, сообщает obozrevatel.com.
 

Как и следовало ожидать, мы внимательно следим за этим и без колебаний принимаем меры в случае необходимости", – цитирует издание слова официального представителя премьер-министра страны.

 

AY.4.2, который некоторые называют "Дельта Плюс", содержит мутации, которые могут дать вирусу преимущества в выживании. В настоящее время проводятся испытания, чтобы понять, какую опасность он может представлять. Эксперты говорят, что он вряд ли получит широкое распространение или против него будут бессильны вакцины", – сказано в материале.

 
Как отметил профессор компьютерной системной биологии и директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, AY.4.2. – это потомок варианта Дельта, он несет в себе две характерные мутации в шипе, Y145H и A222V, передает Science Media Centre.
 
По его словам, этот штамм может быть не намного, но заразнее, чем другие, – примерно на 10%.
 

Это ничто по сравнению с тем, что мы видели с Альфа и Дельта, которые были примерно на 50-60% более передаваемыми. Мы говорим здесь о чем-то довольно тонком, и его еще нужно исследовать", – сказал Баллу.

 
По его словам, на данный момент новый вариант вируса остается редкостью за пределами Британии. Например, в США было выявлено всего три случая. Кроме того, ведется функциональная работа, чтобы проверить, может ли он хуже распознаваться антителами.
 
 

135 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алматинской области

20.10.2021, 10:20 62776
135 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Алматинской области зафиксировано 135 новых случаев заражения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По состоянию на утро 20 октября в Алматинской области выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе 21 случай среди детей до 14 лет, пять - среди студентов. Темп прироста составил 0,2%.
 
Стоит отметить, что всего в Алматинской области зарегистрировано 54 139 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 40 065 - с симптомами.
 
Темп прироста КВИ по области при сравнении двух недель стоит на одном уровне - 0,3%. На последней неделе отмечается рост в Алакольском, Каратальском, Саркандском районах и городе Текели.
 
Заболеваемость в разрезе регионов области: Аксуский - 1, Балхашский - 6, Енбекшиказахский - 15, Ескельдинский - 2, Жамбылский - 10, Илийский - 3, Карасайский - 4, Каратальский - 8, Кегенский - 2, Кербулакский - 2, Коксуский - 3 , Панфиловский - 14, Талгарский - 9, Уйгурский - 5, Талдыкорган - 44, Текели - 3, Капшагай - 4.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 19 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 921 216 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 1683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области. В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области. 
 

Сводка эпидситуации в РК: 1683 новых случая заболевания коронавирусом за сутки

20.10.2021, 08:35 88102
Сводка эпидситуации в РК: 1683 новых случая заболевания коронавирусом за сутки
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 19 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 921 216 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 180;
 
в городе Алматы – 312;
 
в городе Шымкенте – 40;
 
в Акмолинской области – 129;
 
в Актюбинской области – 54;
 
в Алматинской области – 135;
 
в Атырауской области – 41;
 
в ВКО – 83;
 
в Жамбылской области – 30;
 
в ЗКО – 40;
 
в Карагандинской области – 154;
 
в Костанайской области – 117;
 
в Кызылординской области – 31;
 
в Мангистауской области – 9;
 
в Павлодарской области – 164;
 
в СКО – 139;
 
в Туркестанской области – 25.
 
В Казахстане за сутки 2228 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 864 258 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 19 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 078 657 человек, вторым компонентом - 7 202 907 человек.
 
На 20 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 569 человек (45 143 КВИ+ и 6 426 КВИ-). Из них: в стационарах находится 8848 пациентов, на амбулаторном лечении – 42 721 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 633 пациента;
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 170 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ – 100 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 19 октября 2021 года зарегистрировано 11 815 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 18 октября от КВИ+ скончались 18 человек.
 
18 октября 2021 года зафиксировано 154 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 237 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 158, летальных случаев - 4979, выздоровевших - 66 753. 
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
 
 

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