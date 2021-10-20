План вакцинации пересмотрен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - В ходе заседания правительства министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой сообщил, что в стране пересмотрен план вакцинации населения от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Казахстане продолжается вакцинация населения против КВИ.

Алексей Цой доложил, что в стране пересмотрен план вакцинации. На сегодня он составляет порядка 11,4 млн человек.

Первым компонентом привито более 8 млн человек, охват подлежащего вакцинации населения составил 70,7%, или 42,7% от численности населения. Вторым компонентом привито более 7,1 млн человек с охватом 63% подлежащего населения, или 38% от численности населения", - сообщил глава ведомства.

Также в стране продолжается вакцинация против гриппа. На сегодня привито около 1 млн 380 тыс. человек, или 54,5% от подлежащего вакцинации населения. Охват вакцинацией выше республиканского показателя отмечается в семи регионах, в том числе в Туркестанской области охвачено 85% подлежащих, в городах Нур-Султан и Шымкент, в Акмолинской и Кызылординской областях - более 60%, в городе Алматы и Восточно-Казахстанской области - более 55%.

Министр также доложил, что в Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 17%. В целом за последние два месяца заболеваемость снизилась в 3,8 раз, летальность - в 3,6 раза.

На сегодняшний день в "зеленой зоне" находятся шесть регионов: Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Актюбинская области и город Шымкент. Республика Казахстан и пять регионов - в "желтой зоне". В "красной зоне" остаются шесть регионов: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Репродуктивное число составляет 0,97", - проинформировал Цой.

За последний месяц ежесуточная заболеваемость снизилась в 2,1 раза, количество тяжелых и крайне тяжелых случаев снизилось в 1,6 раза. Также отмечается уменьшение в 1,4 раза количества больных, находящихся на стационарном лечении (с 13 тыс. по состоянию на 18 сентября до 9,1 тыс. человек на 18 октября). Количество больных, находящихся на амбулаторном лечении, снизилось в 1,3 раза (с 57 до 43 тыс. больных).

По Казахстану с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56% до 34%, реанимационных - с 45% до 29%. В резерве имеется около 20 тыс. коек.

По словам министра здравоохранения, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации продолжается работа по закрытию временных инфекционных объектов. В период с 25 августа по 18 октября 2021 года во всех регионах закрыто 103 объекта (30 881 инфекционных коек), сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.



