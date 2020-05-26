Почему вокруг Алматы не убирают блокпосты

Алматы. 25 мая. Kazakhstan Today - Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов сегодня на брифинге рассказал о работе блокпостов, расположенных по периметру города, передает Kazakhstan Today.

По его словам, на 22 блокпостах работают 700 человек, на один пост приходится 10 сотрудников полиции и Нацгвардии.

На сегодняшний день мы увеличили количество планшетов, через которые осуществляется сверка номеров и данных людей. Хочу призвать наших граждан с пониманием отнестись к пробкам. В город разрешается заезжать людям, которые работают на разрешенных отраслях. Более 250 тысяч человек забито в базу, кроме того, у нас разрешено перемещение дачников. Мы намерены также увеличить количество сотрудников на постах, чтобы оптимизировать работу. Если сейчас мы откроем границы, то инфекция будет распространятся быстрее", - отметил Кожагапанов.

По его мнению, блокпосты по периметру города помогают контролировать очаги заболевания коронавирусом; если их снять, COVID-19 будет бесконтрольно пересекать границу между Алматы и Алматинской областью.

Как отметил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, на всех блокпостах продолжают работать медики, которые замеряют температуру. Между тем в апреле и в мае людей с повышенной температурой практически нет и сейчас рассматривается возможность облегчения этого режима.

Учитывая, что 77% заболевших - это бессимптомные, которые не имели такие симптомы, как кашель, одышка или боль в горле, температуры, мы рассматриваем вопрос по снятию некоторых ограничений", - сказал Бекшин.

Напомним, что в Казахстане на сегодняшний день зарегистрирован 8531 случай заражения коронавирусом, 35 человек скончались, 4400 выздоровели. В Алматы инфекцией заразились 2201 человек. Количество выздоровевших составляет 1319 человек. За вчерашний день было зарегистрировано 37 новых случаев. Ежедневный прирост новых случаев составил 1,7%.

С сегодняшнего дня в Алматы будет усилена работа по выявлению случаев, так как с 25 мая была возобновлена работа продовольственных рынков. Также была возобновлена работа мест общественного питания, ТЦ, ТРЦ и ТД площадью более 500 квадратных метров, ресторанов и кафе.

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